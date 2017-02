Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113504

Lavado de activos y contrabando de divisas

Secuestran pesos, reales y dólares por un valor de más de 5 millones de pesos

Dos argentinos radicados en Brasil, iban en coche desde Foz a Uruguayana.

Personal de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA) secuestró más de 5 millones de pesos -entre los billetes había moneda argentina, dólares y reales- que eran transportados en un vehículo con dos hombres que circulaban por una ruta argentina pero que había partido de una ciudad brasileña de la triple frontera con rumbo a otra del sur del vecino país. Según informaron fuentes de esa fuerza de seguridad federal, el operativo lo concretaron el pasado 31 de enero efectivos de la “Sección Virasoro”, dependiente del Escuadrón 57 “Santo Tomé”, en el marco de los operativos públicos de prevención y represión de delitos y lucha contra el narcotráfico, diagramados por el Ministerio de Seguridad de la Nación. En horas de la madrugada, el personal procedió al control de un vehículo particular marca Hyundai que circulaba sobre el corredor vial de la Ruta nacional 14. En el vehículo iban dos hombres, de nacionalidad Argentina, radicados en Brasil. Habían partido de la ciudad de Foz de Iguazú, Estado de Paraná, Brasil, con destino final a Uruguayana, Estado de Rio Grande do Sul. Al proceder al control del vehículo los gendarmes pudieron observar ocultos y disimulados en el interior del mismo gran cantidad de dinero en efectivo de moneda nacional y extranjera, el cual una vez contabilizado arrojó la siguiente suma: 1.950.000 pesos argentinos; 239.900 dólares estadounidenses, y 639 reales. La suma total del dinero incautado equivale a un valor estimativo de 5.816.224 pesos. Los ocupantes del rodado no contaban con la documentación que acredite su legal procedencia y justifique su tenencia. Por esta razón los efectivos dieron aviso al Juzgado Federal de Paso de los Libres, a cargo de Cristina Elizabeth Pozzer Penzo. La Justicia ordenó el secuestro del dinero, el vehículo utilizado para el transporte y demás elementos de interés, quedando los ocupantes del rodado involucrados en libertad supeditados a la causa.s