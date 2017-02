Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113508

DESDE BUENOS AIRES

Colombi reiteró que "marzo es el mes" para conocer al candidato de ECo

Desde Buenos Aires, en diálogo con una radio colega, Ricardo Colombi reiteró que "marzo es el mes" para conocer el nombre de quien será el candidato de ECo para sucederlo en la Primera Magistratura Provincial. "No está definido... no hay que apurarse", dijo respecto a su decisión de pelear por la Intendencia de Mercedes.

“Marzo es el mes. Eso está definido. Los primeros días de marzo estaremos definiendo las candidaturas, no solo a Gobernador sino la de legisladores”, dijo Ricardo Colombi, desde Buenos Aires y agregó: “creo que podemos dar la lista completa”



Según el Primer Mandatario, “sigue el número de 5 o 6 candidatos en danza”.

Colombi aclaró que no todo pasa por su determinación respecto a los nombres: “no es mi decisión. Se dará después de análisis, opiniones, e informes. No es que uno tome una decisión personal”

“Febrero es un mes de diálogo”, agregó

En ésta entrevista por primera vez Colombi no aseguró que irá por la intendencia mercedeña, lo que lo subrayó varias veces en el pasado reciente: “eso lo vamos a resolver en el momento oportuno. No hay que apresurarse. No es una carrera de velocidad, es de resistencia… siempre lo digo”

FUENTE: RADIO DOS