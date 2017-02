Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113510

Inicio » Información » Cultura

RESPUESTA

Habló "la chica del Chaqueño": "nunca me sentí cosificada"

“En ningún momento me sentí agredida, discriminada o cosificada por El Chaqueño”, aclaró Norma Avalos, la mujer que fue invitada a subir al escenario por el cantautor salteño en el cierre de la Fiesta del Chamamé. El Chaqueño no me trató de gorda… dijo que le gustaba más gordita… y cada uno debe asumir como es. Si uno está bien con su cuerpo está bien con su mente”, agregó

12

“El Chaqueño siempre se mostró gentil y amable. No quiero que levanten banderas por algo que a mí no me hicieron”, sostuvo Norma, oriunda de San Roque, y quien desde hace 21 años reside en Francia. “Quienes denunciaron intentaron convencerme que El Chaqueño estuvo mal, pero no es así”, insistió

“La comunidad correntina está muy sensible, y por eso se levantó todo esto que pasó. Hay algunos chamameceros que tal vez buscaron ‘el pelo en la leche’ porque no les gustó que esté El Chaqueño, y buscan hacer leña del árbol caído”, dijo Norma Avalos.



“Quedé en el medio sin querer, pero no me siento ni me sentí molesta, ni cosificada… para nada”, dijo Norma, oriunda de San Roque, y desde hace 21 años viviendo en Francia, desde donde llega cada año para participar la Fiesta Nacional del Chamamé.

Norma respondió a críticas sobre que su mentalidad “es atrasada o retrógrada”: “si dicen esas cosas están equivocadas. Vengo desde San Roque, viví en Bs As, y resido en Francia… tengo la mentalidad abierta y no me pueden catalogar de parte de una sociedad machista”

“Y aclaro… El Chaqueño no me trató de gorda… dijo que le gustaba más gordita… y cada uno debe asumir como es. Si uno está bien con su cuerpo está bien con su mente”, agregó