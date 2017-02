Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113540

Inicio » Información » Deportes

TORNEO FEDERAL C

Huracán con la duda en el arco para el debut de local

El Azulgrana juega el domin­go ante Sobera­nía a las 17.45. Dirige Magnago.

12

Huracán Corrientes tra­bajó ayer en su estadio, en lo que fue su último ensayo futbolístico de cara al debut en el torneo Federal C. Del último amistoso acciden­tado con Chaco For Ever, la duda está en el arco.

Tanto Lucas Vallarino como Cristian González, son guardametas con mu­chísima paridad en sus ren­dimientos: Vallarino, uno de los referentes del plantel azulgrana junto a Lelo Va­llejos, y González, quien hace años viene jugando en el club, logrando lo más sig­nificativo en su carrera hace dos años, el título Oficial de Primera A en la Liga Corren­tina de Fútbol con la direc­ción técnica de Pablo Sixto Suárez.

El probable once para enfrentar a Soberanía el domingo a las 17.45 con el arbitraje de Javier Mag­nago, será: Cristian Gon­zalez; Gabriel Mosevich, Walter Alarcón, Esteban Valenzuela y Juan Agui­rre; Alexis Romero, Carlos Gallardo y Gerónimo Valle­jos; José María Domínguez; Arturo Fontana y Antonio Báez.

Se completa la terna co­rrentina para el partido con Nicolás Soto y Rosana Oje­da, primer y segundo asis­tentes, respectivamente.

Respecto a las entradas para el partido debut de los equipos capitalinos en el ex torneo del Interior, tendrán los siguientes valores: las ge­nerales costarán 60 pesos y plateas a 70 pesos. La prensa ingresará con el carnet de la Liga Correntina de Fútbol de la temporada 2016.

Por último Central Goya, que completa la zona 11 del torneo Federal C, tendrá jor­nada libre en esta primera fecha. s

Bajan los precios para la Copa Argentina

La organización de la Copa Argentina ac­cedió a un planteo del club Ferroviario para rebajar el costo de las entradas para el partido preliminar con Mandiyú de este sábado. Los nuevos valores de los tickets serán: popular $100; platea $150; damas, menores y creden­ciales, $70. Todos ingresarán por la avenida Tte. Ibáñez. La apertura de la boletería, el sá­bado será a las 14.30. Los simpatizantes de Fe­rro podrán comprar la entrada por Correa Fer­nández, y los de Mandiyú por Tte. Ibáñez. s

Torneo Promocional de fútbol

de salón en el club Pingüinos

La Asociación Correntina de Fútbol de Salón dará comienzo este domingo al tor­neo Promocional, que otorga como pre­mio dos plazas para la División C.

Pasado mañana desde las 14, se jugará la primera jornada del Campeonato Pro­mocional de ascenso a la Categoría C, que tendrá como escenario el estadio de Pin­güinos, con ocho conjuntos participantes que se dividen en dos zonas de cuatro equipos cada una.

Por la Zona A jugarán Los Viejos FC, Club Jaguareté, Deportivo Laguna Seca y Los Históricos FS, mientras que la Zona B estará compuesta por Club 17 de Agos­to B, Proyecto Futsal, Los Troncos y Club Robinson.

Se jugarán tres jornadas de todos contra todos y los ganadores de cada zona acce­derán a la División C para el Torneo Regu­lar de la ACFS.

En caso de igualdad de puntos en la pri­mera colocación al finalizar la disputa de partidos, se tendrá en cuenta en primer término la diferencia de goles (es decir, la resta de goles a favor y goles en contra).

De persistir la igualdad, se tomará can­tidad de goles a favor, en tercer caso el resultado entre ambos equipos y si así persistiera la igualdad, se jugará un par­tido desempate entre ambos (en caso de igualdad en este encuentro, se definirá por medio de los penales) para definir quién ocupará el primer lugar.s