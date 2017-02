Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113584

COLUMNA DEL EDITOR

El crecimiento descompensado

Casi el 50% de los 93.000 vehículos patentados durante enero en el mercado local se fabricaron en Brasil.

Al menos la mitad de los 93.000 vehículos que se patentaron en el pasado mes de enero en Argentina fueron fabricados en Brasil y en el detalle de las ventas se advierte que de los 10 automóviles más vendidos en el primer mes de este año, 7 corresponden a modelos producidos en el país vecino ya que, entre automóviles, pick ups y utilitarios se importaron más de 43.000 unidades brasileñas. Según los datos de la Asociación de Concesionarios de la República Argentina (Acara), de esos 93.000 vehículos, unas 34.000 unidades fueron fabricadas en la Argentina y 16.000 unidades llegaron provenientes de México, de Europa y Asia.

“No es casual que se haya vendido una cifra considerable de vehículos provenientes de Brasil”, analizó un alto directivo de una terminal con fábricas en ambos países. “Ese mercado no repunta y lo que no ubican allá viene para nuestro país. En enero, el mercado brasileño vendió 147.000 unidades, un 5% menos que enero de 2016. Por eso las autoridades económicas brasileñas están buscando nuevos mercados de exportación para que no se pare la producción en las plantas que actualmente tienen una capacidad ociosa de más del 50%”, detalló el directivo de la industria automotriz. Concesionarios de Capital Federal y el Gran Buenos Aires consultados por la agencia oficial Télam precisaron que en las últimas dos semanas de enero las ventas de 0 km se dispararon hasta superar las 90.000 unidades. “A mediados de ese mes, los patentamientos de nuevas unidades habían alcanzado los 50.000 vehículos. Esperábamos un número por encima de las 60.000 unidades, pero esto fue sorprendente”, detalló Rubén Beato, secretario general de Acara. Un economista especializado en la industria automotriz dijo que los modelos que se fabrican en Brasil, en su mayoría, se venden en nuestro país con fuertes bonificaciones de precios, según la versión y los objetivos a alcanzar por los concesionarios. Es importante recordar que en nuestro país se fabrican autos medianos y en Brasil, los modelos más chicos y económicos. Estos últimos, casi todos del segmento B, son los que mueven el mercado del Mercosur. Hay que tener en cuenta la balanza comercial con Brasil, porque en los últimos meses resultó muy desfavorable para nuestro país en el rubro automotor. Dentro del ranking de los automóviles más vendidos en enero, el primer puesto fue para el Renault Sandero con 3.350 unidades, seguido del Toyota Etios (3.345 unidades); el VW Gol Trend (3.294 unidades) y el Peugeot 208 (2.927 unidades), todos de origen brasileño, excepto el Sandero que, por el momento, se produce en sus dos plantas del Mercosur. En el 5º y 6º lugar aparecen el Ford Focus (2.779 unidades) y el VW Suran (2.593 unidades), ambos fabricados en Argentina. “El modelo Sandero comenzó a producirse en nuestra planta de Santa Isabel, Córdoba, a mediados de noviembre junto a los Sandero Stepway y Logan”, reseñó un vocero de Renault Argentina. “Los que se patentaron en enero son los denominados de doble entrada. Esto significa que los concesionarios reciben unidades tanto de Argentina como de Brasil. No tenemos disponible el mix de producción, pero esta situación se va extender a lo largo de todo el año”, proyectó el vocero de la firma. En este escenario, las cifras de venta de los vehículos fabricados en Argentina en el último mes se vieron favorecidas por el mercado de las pick ups que continúa en alza y está relacionado, dicen en el sector, con la bonanza que goza el campo argentino. Las camionetas grandes, las de más salida, ayudaron a traccionar la actividad, tanto que el mercado automotor argentino tuvo en enero un crecimiento de 60,9%; el único dato negativo (que no es menor) es que la mitad de los vehículos fueron producidos en el Brasil.s