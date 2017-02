Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113585

Hospital Vidal

Jornada de concientización de la lucha contra el cáncer

Hoy es el día de la lucha contra el cáncer, una enfermedad que en sus diferentes tipos cobra cada año la vida de 8,2 millones de personas.

Ayer, en el marco de las actividades que se llevan a cabo en los distintos centros de salud donde se atienden casos de cáncer, en el hall del hospital José Ramón Vidal se montó un estand para concientizar sobre la lucha contra esta patología, se entregó folletería informativa y representantes del servicio dialogaron con quienes se acercaban para hacer pie en la importancia de realizarse controles, por medio de los cuales se puede detectar de forma precoz los distintos tipo de cáncer. Fue el titular del servicio de oncología, Jorge Raúl Zimerman, quien dio detalles de las diferentes patologías, y destacó que “la lucha contra el cáncer siempre es compleja”, y que “la sociedad se debe comprometer”, en una charla con los medios locales, en la mañana de ayer y en la puerta del centro de salud, donde todos los días una importante cantidad de pacientes asiste para recibir tratamiento. En el mismo sentido, adelantó que en los últimos años la cantidad de personas afectadas aumentó notoriamente: “En América Latina el aumento de casos es importante”. La jornada, como todos los años, congregó una importante cantidad de personas que se acercó para recibir información y dialogar con los profesionales que remarcaban -en todo momento- la importancia de hacerse autoexámenes, como así también estudios puntuales para hacer una detección precoz, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, aunque la detección temprana es el mejor factor para evitar un mayor número de víctimas, existen factores asociados al género del paciente que incrementan la mortalidad, pues existen algunos tipos de cáncer que afectan más a mujeres y hombres. Por ejemplo, el cáncer de hígado es tres veces más común en hombres que en mujeres, debido a la mayor incidencia de infección por el virus de la hepatitis C, el tabaquismo y el alto consumo de alcohol. En cuanto a la edad de la aparición de la patología, desde el servicio confirmaron que en los últimos años se ha dado una descenso del promedio. “Tenemos pacientes más jóvenes que el promedio, que padecen cáncer de mamas por ejemplo, no son cifras alarmantes, pero sí hay aparición de mujeres de menor edad”, dijo Zimerman. En cuanto a las causas, el especialista destacó que siempre pueden ser muy variadas. “Si en la familia hay pacientes con cáncer de mamas, lo más probable es que las generaciones venideras también lo padezcan, pero no siempre se da así”, especificó el especialista. s