EL "TETAZO" EN CORRIENTES

Protesta con los corpiños sueltos

Mujeres de Corrientes y Chaco realizaron ayer una manifestación en una playa pública de esta capital, en señal de protesta contra la violencia machista, como consecuencia de la denun­cia y el desalojo a tres mu­jeres que hacían topless en el balneario bonaerense de Necochea.

La consigna era sacarse los corpiños y po­ner las tetas al aire, pero durante el tiempo que este diario estuvo en el lugar (atestados de medios, como nunca) eso no ocurrió. En inmediaciones de la playa Arazaty, en la costanera sur, se montó una guardia pe­riodística como pocas veces sucede, y al mismo tiempo hubo un despliegue poli­cial inusual, patrulleros, camionetas doble cabina, personal femenino, hom­bres equipado con cascos, escudos y bastones, todo por una amenaza de des­nudos que finalmente no se produjo, al menos no en esa zona.

El denominado “tetazo” de protesta se realizó en la playa Islas Malvinas, a res­guardo de curiosos, de la prensa y sin presencia po­licial. Trascendieron a las redes sociales algunas imá­genes, de cuya procedencia y certidumbre este diario no tiene constancia.

Así, con más discreción de la que se esperaba, se de­sarrolló la manifestación y estuvo bien. “La teta que no vende es la que molesta”, fue una de las consignas de la protesta en el balnea­rio público de Corrientes, donde no hubo expresiones contrarias por parte de tu­ristas ni altercados con au­toridades de seguridad. La manifestación se desarro­lló sobre la arena, con una ronda de diálogo entre las mujeres, de la que también participaron varones adhe­rentes a las consignas plas­madas en carteles y pañue­los alusivos a la jornada, informó la agencia Télam, que consignó la presencia de manifestantes del Chaco y de Formosa a orillas del río Paraná. Para completar, ayer los balnearios corren­tinos estuvieron colmados de público.s

El topless con aval

Luego del revuelo y la polémica que generó el topless de tres mujeres que fueron obligadas por la Policía a retirarse de una playa de Necochea, el juez de esa ciudad resolvió archivar el caso por “carecer de relevancia contravencio­nal”, y le pidió “prudencia” a la fuerza de seguridad. La resolución fue tomada por Mario Juliano, juez del Tribu­nal en lo Criminal 1 de Necochea, que sorprendió por su apertura. En un escrito en primera persona, publicado en un sitio de internet, explicó: “La defensa irrestricta de las libertades me lleva a posicionarme en favor de las muje­res que decidieron descubrir sus pechos”.s