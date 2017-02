Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113594

Dicen que es una estrategia en tiempo electoral

Citan a Lesieux para declarar en la causa por supuesto peculado

La ampliación de la indagatoria se hará el 24 de febrero. Además hay treinta citaciones, entre ellas a proveedores de Goya y de Mendoza.

Un nuevo encuentro con la Justicia espera a la intendente de Perugorría, Angelina Lesieux, para este fin de mes. “La jefa comunal y su esposo, el edil Jorge Corona, se encuentran citados en el Juzgado de Instrucción y Correccional Curuzú Cuatiá, por la causa que lleva adelante la Oficina Anticorrupción de la Nación, donde están siendo investigados por la supuesta malversación de 24 millones de pesos de origen público”, según explicó a este diario el concejal suplente de Perugorría, Walter Sosa. Al respecto Lesieux dijo, a NORTE de Corrientes, que hay más de 30 personas que fueron citadas entre el 13 y el 17 de febrero en el juzgado curuzucuateño, pero que en la noche del viernes cambiaron la fecha de la citación. “En mi caso voy a comparecer el 24 de este mes. Pienso que seguimos en la misma situación, porque al final de 2016 la causa quedó como estaba, no avanzó, no se pudo comprobar el peculado y no se procesó a nadie. En la citación dice que me convocan a una ampliación de la indagatoria, por lo tanto me voy a someter a un nuevo cuestionario sin ningún inconveniente, y no me preocupa que puedan volver a auditar las obras”. La funcionaria relacionó además el año electoral con el “armado de una causa pseudojudicial”, y acometió contra la el Gobierno provincial: “No hay que olvidar que comienza un año electoral y hay que volver a armar circos para tapar la falta de inversión en la provincia en salud, en energía y en escuelas, a través de causas mediáticas como es ésta”. Lesieux explicó que está citada gente que no es oriunda ni guarda relación con Perugorría. “Algunos son proveedores de Goya, inclusive otros de Mendoza. A este proveedor de Mendoza en la gestión anterior se le había comprado el grupo electrógeno que abastece la ciudad cuando no tenemos energía de la Dpec. Este grupo electrógeno abastece al servicio de agua potable en la ciudad a través de la bomba. Considero que se habrá visto una transferencia muy importante que en ese momento superó los $400.000, traspasados a este proveedor, y ahora lo hacen venir desde allá para una indagatoria”, dijo. s