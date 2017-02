Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113598

El presidente planea avanzar con la restricciÓn

La Justicia frenó el decreto migratorio de Donald Trump contra musulmanes

Lo dispuso un juez federal. La medida es hasta que se resuelva un planteo de fondo. La Casa Blanca dijo que la batalla continuará.

Una corte federal de Estados Unidos suspendió el viernes en todo el país el polémico decreto migratorio del presidente republicano Donald Trump, que prohíbe la entrada a refugiados y ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. El juez federal James Robart, de Seattle, otorgó un amparo que cesa temporalmente la orden ejecutiva de hace una semana, en un fallo que la Casa Blanca prometió combatir, según un comunicado del portavoz Sean Spicer, quien en principio tachó de “escandaloso” el fallo, aunque luego no volvió a emitir calificativo. El que no midió su opinión fue el mandatario, dijo que la decisión judicial es “ridícula” y prometió desactivarla. “La opinión de este presunto juez, que en definitiva priva a nuestro país de su policía, es ridícula y será revertida”, advirtió el nuevo presidente estadounidense en una serie de tuits que emitió en la mañana del sábado. “Cuando un país ya no tiene capacidad de decir quién puede entrar y salir, sobre todo por razones de seguridad, hay grandes problemas”, señaló en un segundo envío. Y completó la cadena estimando que es “interesante que algunos países de Medio Oriente” estén de acuerdo con su decreto. “¡Saben que si algunas personas son admitidas (en Estados Unidos) habrá muerte y destrucción!”, escribió. Por lo pronto, como consecuencia de ese fallo judicial la administración Trump se vio obligada a reabrir, al menos por un tiempo, las puertas del país a los originarios de países musulmanes. La decisión del juez Robart es temporal, mientras termina de estudiar el recurso presentado por el fiscal general del estado de Washington (oeste), Bob Ferguson. “La Constitución prevaleció hoy”, expresó después de conocer la decisión. “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera el presidente”, añadió. El recurso decidido el viernes no es el primero en desafiar el decreto, pero a diferencia de los otros, abarca a todo el país, dando un duro golpe a la medida, que prohibió la entrada de refugiados sirios por tiempo indefinido y de ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen por 90 días. Otros refugiados no podrán entrar por 120 días.s