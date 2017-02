Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113649

AplicaciÓn de la nueva normativa para el consumo

Precios transparentes: las compras en efectivo no pasan la barrera de $500

Superado ese monto y a pesar de los intereses, la gente sigue utilizando las tarjetas de créditos. Las ventas siguen sin repuntar en la plaza local.

En sus primeros días de aplicación el programa Precios Trasparentes aún no logra tomar vuelo propio. NORTE de Corrientes realizó una recorrida por las zonas comerciales de la ciudad y observó que, como pueden, los comerciantes buscan blanquear los costos en las vidrieras. Se advirtió, además, que esta semana también varias cadenas comenzaron a repartir la folletería de ofertas que no cuenta con la adecuación exigida. Los comerciantes avizoran una situación al menos compleja, debido a la caída de las ventas. Los precios que exhiben todos los productos deben ser los más bajos a los que puede acceder un consumidor, el pago debe ser de contado, con débito o con tarjeta de crédito en un solo pago. En dos o tres se incrementa entre el 5 y el 10%, en 6 hasta un 20% y más de 6 hasta el 30%. El objetivo es desalentar las cuotas y movilizar el mercado, dando beneficios a quienes realicen los pagos en efectivo. A cuatro días de la aplicación del plan nacional, en la peatonal -principal vidriera comercial- se comienza a ver la puesta en vigencia de la leyenda “precio de contado” aclarando además que por precio financiado se deben realizar las consultas respectivas, sino también en una importante cantidad de comercios de calles como Mendoza, 9 de Julio e Yrigoyen, comenzó a aparecer los carteles. “Es muy pronto para dar una opinión sobre el programa, hay que darle tiempo para evaluar sus resultados y darle tiempo a la gente a que se acostumbre”, anticipó Carlos Vasallo, titular de la Asociación de Producción Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), y que además los consumidores no notan grandes cambios de costos. Por lo pronto los comerciantes, consultados por este matutino, remarcaron que la gente pregunta mucho y que si el producto no supera los $500 los clientes lo pagan al contado. En tanto, si es más caro, prefieren usar las tarjetas, aunque aparezcan los recargos. “La gente pregunta mucho y hace números, antes la compra era directa usando el plástico en varias cuotas”, explicó Marisel, vendedora de una casa de celulares del centro. En cuanto a la publicidad que circula por la ciudad, donde muchas casas tiene ofertas importantes que incluyen pagos con tarjetas sin recargo, el defensor de los Vecinos de la ciudad, Javier Rodríguez, destacó: “No podemos hablar de publicidad engañosa, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de impresiones que las casas de electrodomésticos realizan con mucho tiempo de antelación”. En el mismo sentido, aseguró que los costos de las ofertas no aplican, al menos que sea de contado o en un solo pago con tarjeta, como indica el programa. s