Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113656

Inicio » Información » Política

Estimaciones para este aÑo

Colombi, entre ajustes y elogio a la gestión macrista

El gobernador estimó que el salario docente aumentará “acorde a la inflación” y consideró que la suba de la luz “nos pega fuertemente”.

12

En medio de la puja entre el Gobierno nacional con los sindicatos y a una semana de la aplicación del tarifazo energético, el gobernador Ricardo Colombi salió a respaldar la administración de su aliado, el presidente Mauricio Macri. Colombi elogió al Gobierno porque “cumplió con su promesa” de restituirles a las provincias un 15% de recursos que le habían sido quitados y sostuvo que esta gestión “trabaja con todos los gobernadores por igual”. Además, el mandatario reclamó la modificación de la matriz educativa y la energética, porque “son una estafa” que en su opinión, nacieron en la época menemista y necesitan un cambio profundo. “Este gobierno cumplió con la que prometió y devolvió el 15% a las provincias”, sostuvo Colombi, en referencia a los fondos que habían sido quitados del reparto federal durante el kirchnerismo. Y agregó que “este gobierno trabaja con todos los gobernadores por igual”. En cambio, el radical consideró que “el desierto fue mejor para los correntinos que la actitud del kirchnerismo” con esa provincia, y denunció que “fue castigada” por la anterior gestión. Colombi también se refirió a la paritaria docente, al considerar que “el aumento salarial debe estar acorde con el proceso inflacionario”, pero prefirió no precisar en cuánto estará la inflación este año. “Dicen 18%, póngale 20%, yo no sé, no tengo la bola de cristal”, señaló. Para el radical correntino, el problema no es el porcentaje final que alcanzará el aumento docente, sino que “la matriz tiene que modificarse, porque en el año ‘96 las escuelas fueron transferidas a las provincia, y hoy tenemos que hacer frente a esa demanda con recursos que no tenemos”. En esa línea Colombi se quejó porque durante el kirchnerismo las provincias “recibían en negro el fondo compensador docente, sin aportes sociales ni jubilatorios”. Y afirmó que cuando la Provincia debía incorporar ese importe al salario, “cada 100 pesos de aumento significaba 7 millones de pesos” de gastos, cuando la cifra se multiplicaba por la cantidad de docentes por los que había que pagar gastos sociales. “Eran 750 millones de pesos al año para que esa suma sea incorporada con todos los beneficios al salario”, contabilizó. Recordó que en Corrientes este año se elegirá gobernador (él ya no podrá renovar su mandato) y adelantó que acompañará la campaña nacional de Cambiemos en su territorio. “Se está mejorando, no debemos olvidar el punto de partida”, apuntó. Para Colombi se recuperó “la libertad de poder decir, de opinar, y no tener la presión de organismo del Estado”, y también elogió “el respaldo a las economías regionales y el federalismo. Hay cosas que corregir, es cierto, pero estamos por el camino correcto”, finalizó.s