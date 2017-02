Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113657

Primera fecha de la zona 11 regiÓn litoral norte

Perdió Huracán ante Soberanía en un deslucido debut en el torneo Federal C

Gerardo Amarilla convirtió a los 33 minutos del segundo tiempo un golazo para el triunfo visitante. Buen marco de público en el estadio.

Luego de casi diez años Huracán Corrientes volvió a un torneo federal, pero el debut no fue el esperado. Por la primera fecha de la zona 11 de la Región Litoral Norte del Federal C perdió ayer con Soberanía por 1 a 0. Flojo el desempeño del equipo azulgrana que contó con buen marco de público en su estadio, pero que quedó en deuda en lo estrictamente futbolístico. En cambio, Soberanía con orden táctico, edificó sobre todo por el carril derecho a través de Fernando González las mejores ocasiones para abrir el marcador. A los atacantes, Benítez y González les faltó la última puntada. Sin embargo, fue el defensor Gerardo Amarilla que a los 33 minutos del segundo tiempo quebró el arco de Vallarino. Una jugada individual del futbolista, que viene de ascender con Mandiyú al torneo Federal A, pasó el mediocampo y eludió a los defensores centrales de Huracán para luego clavar un golazo. El elenco del barrio Ponce se armó para la competencia federal (participa por primera vez) con un plantel con jugadores con experiencia. En todas sus líneas tiene nombres de relevancia. En Huracán extrañó el flojo andar de Gerónimo Vallejos, quien se retrasó mucho en el campo de juego. Al equipo le faltó funcionamiento, muchas equivocaciones en los pases lo aprovechó el rival. Pudo ser por más diferencia la derrota del local, de no ser por la falta de eficacia de Soberanía. El primer tiempo fue bastante chato. Ambos sintieron el rigor del primer partido en el torneo y cayeron en la equivocación. Para destacar la tarea de Sergio Acosta, que buscó desmarcarse, encaró una y otra vez a sus marcadores. También Fernando González que por la derecha subió constantemente. Dejó mejor impresión al cierre del primer tiempo el visitante y por eso en el complemento fue justa la victoria. Huracán más decidido en los primeros minutos del final, pero adoleciendo de fútbol. Mientras que Soberanía fabricaba las mejores ocasiones de gol pero no tenía puntería. Y a los 14’ el árbitro Javier Magnago de mal desempeño, expulsó con roja directa al “Huevo” Acosta, aparentemente protestó una falta y el juez decidió echarlo. Sin embargo, permitió Magnago muchas faltas que le cometieron a destiempo a Acosta, sin ni siquiera mostrar la tarjeta amarilla. Pero Soberanía pese al hombre menos no se achicó. El Globo apretó con los ingresos de Franco Ortiz y Barrientos, pero sin la sociedad de Lelo Vallejos, lejos del ataque todo se hizo muy difícil. Y lo que no podían Soberanía con sus delanteros, lo hizo Gerardo Amarilla al convertir un golazo a los 33 minutos’ y sentenciar el definitivo 1 a 0. Se tuvo confianza, y con el último resto de energía que le quedaba, llegó hasta el área chica y definió cruzado inatajable para Lucas Vallarino. s