Siguen los cruces

La CGT pide que el Gobierno cumpla con lo acordado

Sin diálogo a la vista, ambas partes endurecen las críticas. La controversia tiene como eje el rumbo económico.

El anuncio de medidas de fuerza para marzo próximo que hizo la CGT agitó un cruce con el Gobierno por las causas que las originaron, ya que, para la Casa Rosada, se deben a “un diagnóstico equivocado de la economía” y a que tienen un “objetivo político” en un año electoral, lo que fue negado por varios sindicalistas, que se quejan de los despidos y el aumento de tarifas. A pesar de la controversia, una posible solución fue expresada por el secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, quien afirmó: “La única forma de que el Gobierno evite un paro de la CGT es sentándola a una mesa de diálogo”. El sindicalista detalló: “Tiene que haber un compromiso firmado y homologado que termine con los despidos, las suspensiones, que asegure paritarias libres y que tenga consecuencias expresas para el que no lo cumple. Hasta ahora no hubo un diálogo social, hay una imposición de un modelo político, económico y social por parte del Gobierno y los sectores que lo acompañan”, remarcó. En tanto, el Gobierno evalúa que las medidas de fuerza tienen como origen “un diagnóstico erróneo de la situación económica” mezclado con una “intencionalidad política” debido a los comicios legislativos de este año. “Hay una diferencia de diagnósticos (entre la CGT y el Gobierno)”, manifestó a Télam una fuente cercana al ministro de Trabajo, Jorge Triaca (h), al plantear el análisis de la cartera laboral sobre la movilización del 7 de marzo y el paro que todavía no tiene fecha. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fue el encargado de hacer pública la visión de la Casa Rosada sobre el conflicto, basados en un “uso político” por parte de la CGT. El viernes en declaraciones a una radio porteña, el funcionario dijo que “es un año político, con elecciones legislativas, y dentro de la CGT hay distintos sectores que empiezan a tomar nota de esto y hacen un uso político”. También Dujovne se refirió a la diferencia entre ambas partes por el análisis del rumbo económico del país, cree que hay una recuperación. Sin embargo, desde la otra vereda, uno de los integrantes del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), sostuvo que las medidas de fuerza son un cuestionamiento al “enfoque económico” nacional y afirmó que el diálogo tripartito con empresarios y Gobierno “ha naufragado por el desapego a lo acordado” durante las negociaciones. En un tono más beligerante, el secretario general del Sindicato de los Trabajadores de las Estaciones de Servicio e integrante del triunvirato que conduce la CGT, Carlos Acuña, consideró que “no es un paro político” y afirmó que el movimiento obrero llegó a esta situación “porque el Gobierno apaña a los empresarios y los acuerdos no se cumplen”.s