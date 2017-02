Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113662

Comercios sin respiro

De los 21 rubros que componen la canasta minorista sondeados, 20 de ellos cayeron y sólo el segmento de farmacias finalizó con una leve alza anual de 0,3%.

El comienzo del año no marcó diferencias respecto a 2016 en los pequeños comercios, y la realidad castiga de igual forma a quienes forman parte de la trinchera comercial.

Las cantidades vendidas por los comercios minoristas finalizaron enero con una caída de 2,5% frente a igual mes del año pasado, indicó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came). “Fue un mes muy irregular en materia de ventas, con un inicio muy flojo durante la primera quincena y recuperándose sobre el final”, subrayó el sondeo de la entidad. Si bien destacó que el régimen de Precios Transparentes impulsó la demanda de bienes durables, como electrodomésticos, la demanda fue “menor” a la del 2016. De todas formas, este programa comenzó a ser aplicado hace pocos días, y aún es prematuro realizar una evaluación sobre su verdadero impacto en los comercios y en los consumidores. “La menor disponibilidad de efectivo se sintió en enero y también la mayor cantidad de familias que viajaron a vacacionar o a comprar en países vecinos como Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil, donde los precios son más convenientes”, analizó. Según la entidad, la evolución de las ventas en el primer mes del año fue “muy heterogénea entre provincias e incluso entre ciudades de una misma jurisdicción”. Así, puntualizó que las más “golpeadas” fueron las fronterizas con Chile y Paraguay, donde el consumo en rubros como neumáticos, electrónicos, calzados o indumentaria “se vio muy resentido”. “Lo sintieron ciudades de Misiones, Corrientes, Mendoza, y Formosa, principalmente”, señaló la Came. Es por caso que Posadas atraviesa una cruda realidad con filas permanentes de argentinos que pugnan por cruzar el puente San Roque González y cumplir un raid comercial en Encarnación, una de las ciudades más importantes del interior paraguayo. El estudio consideró que los negocios lanzaron muchas ofertas, descuentos y liquidaciones para atraer ventas y fueron buenas estrategias en algunos locales comerciales que “por momentos estuvieron con buen público”. Sin embargo, aclaró que “no todos tuvieron resto financiero para sostener el ritmo de las rebajas”. Con relación a la actividad en las ciudades turísticas, las ventas fueron mejor en la segunda quincena que en la primera, ya que la gente estuvo más “relajada con los gastos”. “Posiblemente, alentada por cierta mejora en las expectativas sobre el rumbo de la economía y el empleo, igual se consumió menos que el año pasado”, consideró. De los 21 rubros que componen la canasta minorista sondeados, 20 de ellos cayeron y sólo el segmento de Farmacias finalizó con una leve alza anual de 0,3%. “De todos modos, las tasas de descenso fueron mucho menores a las que se registraron a lo largo de 2016 y eso es un dato positivo”, resaltó el informe. La realidad marca una crítica situación: ya hace más de un año que los comercios registran retracción en sus economías, y las medidas de peso para la reactivación prometidas por el Gobierno aún no aparecen, y aquellas paliativas tuvieron un mínimo impacto. Esta cuestión viene de la mano con la situación salarial. Este año se presenta complejo para las negociaciones en paritarias, lo que agrega otro ingrediente a la crítica situación. s