Medio ambiente

Retiran contenedores en varios barrios y los minibasurales se expanden más

Desidia vecinal y falta de controles dejan varias zonas cubiertas de residuos. Destaca que el servicio de recolección es puerta a puerta.

En los últimos meses varias zonas fueron quedando sin contenedores, espacios donde los vecinos depositaban las bolsas, algunos fueron incendiados por vándalos mientras que otros fueron retirados por la Comuna. Según pudo saber este medio se trata de un proceso que se lleva a cabo en la ciudad. Ayer NORTE de Corrien tes recorrió varias zonas de la capital donde se observa la proliferación de minibasurales en las esquinas donde alguna vez hubo un contenedor. Las imágenes se valen por sí solas y la gran cantidad de residuos sólidos urbanos impactan. Mientras los vecinos reclaman el regreso de los espacios donde poner la basura, desde el área de Medio Ambiente de la Comuna insisten en que la recolección es puerta a puerta en los horarios determinados para cada zona. Según pudo saber este matutino si bien en el pliego de licitación existió una cláusula que modificaba el sistema de recolección casa por casa, cambiándolo por el de contenedores, se pudo saber que la misma fue modificada recientemente. “En su momento se pensó en realizar una recolección integral, en la que el vecino se debía encargar de llevar la basura a las esquinas donde se encontraban los contenedores y los camiones recolectarían por allí la basura, eso se desestimó por una cuestión económica”, dijo a este medio el secretario de Medio Ambiente, Félix Pacayut. En ese sentido, insistió con que existen varios barrios donde los vecinos no respetan los horarios en el que pasan los camiones y arrojan las bolsas en las esquinas conformando minibasurales. “El problema es que luego llegan los perros y caballos, rompen las bolsas que están en las calles y la situación se hace incontrolable para quienes deben convivir con la situación”, explicó el funcionario. Respecto a las multas por no respetar los horarios de sacar la basura, remarcó que se realizan operativos pero muchas veces detectar el origen de las bolsas es imposible ya que en las esquinas llegan vecinos desde otros barrios para arrojarlas. “Tenemos zonas a las que llamamos calientes Ex Vía y calle Paysandú son dos de ellas, la gente las toma como zonas donde constantemente arrojan bolsas, en la Ex Vía se hizo un trabajo muy fuerte y estamos mejorando, en Paysandú aún no”, explicó Pacayut y llamó a los vecinos a colaborar con el servicio. s