Corte en cÓrdoba y 9 de Julio

Disturbios en reclamo de beneficiarias de “Ellas Hacen” en el Banco Nación

Un recambio de tarjetas por parte de la entidad postergó los pagos. La mayoría de las mujeres había hecho fila desde la madrugada.

Unas 3.000 beneficiarias del Programa Nacional Ellas Hacen cortaron ayer la calle debido a inconvenientes con las tarjetas, ya que desde el viernes esperan poder cobrar los montos que rondan los $4.000. Esto se debe a que al cierre de la semana pasada no habían podido cobrar, por lo que ayer debieron realizar largas filas frente al Banco de la Nación Argentina para reclamar el pago del sueldo por ventanilla. En horas de la mañana y tras varias horas de espera en la calle, un grupo de mujeres del programa nacional interrumpió el tránsito en la esquina de 9 de Julio y Córdoba. El corte, que se extendió por más de una hora, provocó graves problemas en la circulación vehicular del microcentro, que ayer fue mayor que otros días debido al inicio de la actividad judicial, circunscripta a esa zona. El reclamo puntual de las mujeres fue debido a la falta de respuestas por parte de la entidad bancaria, desde donde les explicaron que los plásticos están siendo renovados por lo que deben esperar 10 días hábiles para contar con las nuevas tarjetas y poder acceder al dinero. Con el correr de las horas el malestar fue aumentando ya que el grupo solicitaba respuestas concretas y poder cobrar por ventanilla, lo cual no sucedió. “Nos hicieron la renovación de las tarjetas, pero ahora tenemos que esperar casi hasta el 20 para cobrar”, contó Natalia una vez finalizado el reclamo. Por su parte, el titular de Desarrollo Productivo y Economía Social de la Municipalidad, Diego Ayala, explicó que se trata de una decisión nacional que afecta a un importante número de beneficiarias correntinas. “No está en nuestras manos este tema”, sintetizó el funcionario municipal.

Disturbios

La protesta no hubiera pasado a mayores si no fuera porque un remisero que intentaba llevar a un pasajero a destino, decidió subir a la vereda del Banco de Entre Ríos y continuar por calle 9 de Julio; al iniciar esta maniobra algunas mujeres decidieron impedirle el paso. La violenta situación, que no pudo ser contenida por la Policía que se encontraba en el lugar, y un agente de Tránsito, provocó además la furia de algunos manifestantes que reaccionaron rayándole el vehículo. El trabajador continuó su recorrido de todos modos, llevando a una mujer sobre el capot por algunos metros. s