Goya: la policÍa prometió redoblar el patrullaje

Vecinos se agolparon en una comisaría para urgir control en “zona liberada”

Aseguran saber la identidad de los delincuentes que los asolan.

El aumento de los hechos delictivos desborda la impaciencia de los vecinos damnificados, cansados de convocar infructuosamente a las fuerzas de seguridad. En este sentido, en la ciudad de Goya numerosas familias se convocaron el domingo en la comisaría 4ª de la ciudad en busca de respaldo policial para paliar la situación crítica por el embate de la delincuencia, especialmente en la zona de los barrios San Ramón y Los Chacales. Como el comisario de la seccional no se encontraba, fueron citados para un encuentro con el funcionario, que se concretó en la mañana de ayer a las 9. En la oportunidad, los pobladores exigieron protección, ya que temen por sus vidas. Tras un largo diálogo con palabras subidas de tono, el personal policial les aseguró a los presentes que reforzarían sus recorridos en la zona, según publicó el periodista Juan Velázquez. Las familias reclamaron mayor presencia policial en la zona y se declararon “hartos de padecer constantes ataques delictivos” y dijeron que “están cansados de realizar las denuncias, ya que nunca llegan al esclarecimiento de los hechos”; y añadieron: “Llamamos a la comisaría como 10 veces cada vez que sucede algo, pero no vienen. Nos asaltan, pero los policías ni siquiera aparecen. Lo que nos roban son las radios de los vehículos, todos los enseres que dejemos fuera de las casas, ladrillos apilados, si hay alguna motocicleta o rodado menor, sillas, mesas y todo lo que esté a mano. Inclusive ingresan a nuestros hogares para asaltarnos. Sabemos quiénes son porque esos andan armados en plena luz del día y la Policía no viene”. Los pobladores narraron que “cada tres noches ven patrullar por la zona por un móvil policial”, por lo que declararon que los barrios San Ramón y Los Chacales “son zona liberada”. s