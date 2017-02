Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113700

Alistan operativos de arborización

Casi un centenar de añosos árboles se cayeron con las últimas tres tormentas

En enero se desplomaron 75 y en el temporal del sábado, 18. A la par se plantaron más ejemplares en parques y paseos.

12

En lo que va del año se registraron tres tormentas con fuertes vientos que causaron la caída de casi un centenar de árboles en la ciudad. Grandes ejemplares de chivato, tipa, jacarandá entre otros se perdieron por acción de las ráfagas que marcaron una velocidad de entre 60 y 105 kilómetros por hora en los tres fenómenos climáticos. Operarios de la Comuna continuaban trabajando ayer en el corte y retiro de los árboles que se desplomaron durante la tormenta del sábado pasado. Las tareas se centraron en la zona de Lavalle y San Juan y en la intersección de las calles Martín Fierro y Nueva Zelanda donde resultaron afectadas viviendas, también en el Mercado de Productos Frescos por calle Ex Vía. “En total cayeron 18, pero seguimos esperando. Días después de las tormentas suelen caer más árboles así que no descartamos que sea más el saldo de esta primera tormenta de febrero. Por más que no haya viento, hay mucha humedad en los árboles y la tierra también continúa húmeda, entonces aumenta el peso de los ejemplares, que no aguanta y se caen”, comentó a NORTE de Corrientes el titular de la Secretaría de Parques y Paseos de la Comuna, Francisco Solís. Éstos se suman a los 75 caídos durante enero en dos episodios climáticos de gran intensidad que se registraron en la ciudad. “Ya llevamos contabilizados unos 100 árboles caídos en las últimas tormentas. En las dos de enero fueron 50 y 25. A esto se suman gran cantidad de ramas de gran porte”, agregó el funcionario. A la par, se plantan ejemplares en distintos espacios verdes de la ciudad. La semana pasada fue arborizada la plaza del Mercosur con 86 árboles nativos, la Rotonda de la Virgen con 20 palos borracho y en la costanera más lapachos. En tanto preparan un operativo de arborización en Santa Catalina. La zona donde se construyen viviendas será dotada de 2.000 ejemplares nativos próximamente. La intervención se realizará en la zona de viviendas que están en construcción y en las avenidas del nuevo barrio. Asimismo, en marzo con el inicio de clases, intensificarán el programa “La Municipalidad en la Escuela” mediante el cual se impulsa el cuidado al medio ambiente y suma a los alumnos en las tareas de arborización en sus propias escuelas o en plazas. Además, se alista una importante intervención en la plaza La Cruz, cuya refacción será iniciada el próximo mes y se estima que concluirá antes de la fiesta de la Cruz de los Milagros.s