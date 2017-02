Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113740

El albo ganó 2 a 1, pero no le alcanzó para avanzar

Mandiyú no pudo quebrar a Ferroviario y quedó eliminado de la Copa Argentina

La victoria verdolaga, que terminó con dos menos, en el juego de ida lo llevó a la siguiente fase. Ahora chocará ante San Martín de Formosa.

Sportivo Ferroviario culminó con el sueño de Mandiyú en la Copa Argentina de fútbol, a pesar de que el Albo ganó (2 a 1) ayer su compromiso en el estadio de Huracán Corrientes, pero la victoria (3 a 1) verdolaga hace unos días por la ida, en ese mismo escenario, le permitió acceder a la siguiente instancia de este torneo organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Ahora el equipo dirigido por Yury Kordylas se medirá con San Martín de Formosa, que milita en el Federal B (ver abajo). Lo cierto es que Ferro se pudo tomar una especie de “revancha” frente a los Algodoneros, que lo habían eliminado en las semifinales del pasado Federal B, para luego conseguir el ascenso al Federal A de la mano de Pablo Sixto Suárez, hoy lejos del banco de suplentes de Mandiyú. Y el juego de ayer no fue la excepción entre dos equipos que se conocen bastante con algunas cuentas pendientes. Sin embargo, el Tren Verde, que jugó con dos menos por las expulsiones de Emiliano y Maximiliano Brunetti, supo golpear en el momento justo con la aparición de Adrián Acevedo, a los 28 minutos del primer tiempo, tras una buena definición del delantero sobre Jara. Pero poco duraría la alegría verdolaga, ya que dos minutos más tarde (30’) Diego “Sidra” Monzón terminó empujando un balón suelto -tras una floja resistencia del “uno” Urquídiz- para decretar el empate a favor de los de Julio García, que instantes más tarde ya tendrían la primera superioridad numérica cuando Emiliano se ganó la segunda tarjeta amarilla. Para el complemento, el entrenador García mandó al rectángulo a Ariel “Chicle” Romero para intentar tener un juego más fluido y ayudar en la contención, pero esto no surgiría efecto ante un Ferro con menos gente, pero bien cerrado atrás. En fin, la conquista de César Molina sobre el cierre del juego sirvió para que salga a relucir la garra y la entrega de los jugadores más experimentados del Tren Verde: Juana Miérez y Osvaldo Chávez, quienes fueron ese sostén vital para aferrarse al resultado y a la clasificación. No hubo tiempo para más, sólo para los festejos de Ferro a la siguiente fase del Repechaje de la Copa, que tiene a los equipos del interior con el objetivo de poder codearse con los “grandes” del fútbol nacional. s