La idea es presentarla en otras provincias

El artista Jorge Gamarra inicia 2017 con un nuevo “Grito” de arte e inspiración

La muestra tiene 51 metros y se presentará el 3 de marzo en Curuzú Cuatiá.

El artista curuzucuateño Jorge Gamarra vuelve a sorprender. En los primeros meses de 2017 presentó la obra en la que está trabajando y que llevará el nombre de “Grito”. Se trata, de un sólo dibujo. Lo llamativo en este caso es que el trabajo tendrá 100 metros de largo y hasta el momento lleva poco más de 51, por lo que aún queda mucho trabajo por hacer. La presentación de esta exposición se hará el 3 de marzo, pero la idea no es mostrarla sólo en la sucursal del cielo, sino también en otras provincias. Según comentó el artista, a NORTE de Corrientes, es una obra que empezó a pensarla en 2016, y se trata de una puesta que lleva mucho de concentración. “Es un trabajo de todos los días, se trabaja con birome y lo denominé: Grito”, explicó, con respecto a la puesta en escena que se presentará en el salón Sánchez Ávalos. La obra es una suerte de diario íntimo de todo los días. “Las personas acostumbran a tener un diario donde escribir las cosas cotidianas, yo en lugar de escribir lo voy dibujando, es una obra totalmente expresionista, espontánea, donde no existen bosquejos porque está todo plasmado en el estado de animo del artista, es la primera vez que me voy a exponer de manera directa, obviamente así como tenemos días buenos también tenemos días malos, e inevitablemente lo voy mostrando, y tengo ganas de compartir esta obra con el público”, aclaró. El trabajo tiene una medida inicial de 51 metros, que es lo que se va a presentar el 31 de marzo, pero la idea final es que a través de los meses siga creciendo y llegue a los 100 metros. “En realidad el 3 de marzo se la presentará con la medida que tenga y después seguirá creciendo en otras presentaciones que pidieron fuera de Curuzú Cuatiá”, aclaró Gamarra. En cuanto a cómo se convierte en este formato su obra explicó que todo tiene que ver con una charla mantenida con el artista Mario Guillermo Quinteros, que si bien es de Paraná se consagró en la vecina ciudad de Resistencia. “Cuando le conté el proyecto anterior me dijo que él presentó una obra que se llama Trama Trazos, que la mirara y que tratemos de superar lo que es ese soporte, la obra de él era una elección de cómo se unen los trazos y los puntos, y midió 56 metros, entonces me sugirió que experimente ese formato, y es lo que hice”, aseguró el artista. Y lo hizo simplemente porque le gustó la idea. “Es un soporte que supera el montaje, lo cual será todo un desafío. Y por eso es que me puse a jugar y a trabajar, y fue saliendo de a poco. La verdad es que es muy divertido, porque la obra comenzó con una especie de crinas con sogas y en este momento estoy en una etapa en donde salieron las mariposas, la obra era oscura y se va aclarando de a poco, sin querer, y eso es lo más lindo, porque me sorprendo a mí mismo”, dijo para finalizar. s