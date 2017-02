Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113745

Osmar “Malevo” Ferreyra, la cara nueva de Boca Unidos

El mediocampista entrerriano se sumará hoy al aurirrojo, elenco que jugará desde las 16.30 un partido amistoso contra Chaco For Ever.

El volante zurdo Osmar “Malevo” Ferreyra, se convirtió ayer en refuerzo de Boca Unidos de Corrientes para disputar el segundo semestre de la Primera B Nacional del fútbol argentino. Ferreyra, con pasado en River Plate, San Lorenzo de Almagro, Independiente de Avellaneda, entre otros equipos argentinos, llega al Aurirrojo correntino desde el Panetolikos FC de Grecia. El “Malevo”, nacido en Basavilbaso, Entre Ríos hace 34 años, también vistió las camisetas de: CSKA Moscú (Rusia), PSV Eindhoven (Países Bajos), Dnipro Dnipropetrovsk (Ucrania), y Atlético Rafaela (Argentina). De esta manera, el entrenador de Boca Unidos, Federico Domínguez, sumará su tercera cara nueva ya que antes se sumaron el volante-delantero chaqueño Gonzalo Ríos (no ocupa cupo de incorporación) y el lateral izquierdo uruguayo Alejandro Villoldo. Ferreyra que jugó en River en el 2003 y volvió en la temporada 2013 (hasta el 2015), y que también disputó la Copa Mundial Sub-20 de 2003 con la selección argentina, consiguiendo el cuarto puesto, firmará hoy su contrato y se sumará a la plantilla que marcha en el noveno puesto de la B Nacional con 26 puntos tras 19 juegos disputados.

amistoso con el negro

Boca Unidos recibirá hoy, desde las 16.30 en el predio Leoncio Benítez del barrio 17 de Agosto, a Chaco For Ever, elenco que milita en el torneo Federal A. El entrenador Domínguez ya podrá contar con el arquero Juan Marcelo Ojeda, quien ya se recuperó de una lesión en la rodilla. El amistoso de hoy servirá para dar rodaje a los jugadores, y será el sexto amistoso del Aurirrojo en la pretemporada. El Aurirrojo ya jugó contra Tristán Suárez (2-2), Vélez Sarsfield (1-1), All Boys (3-0) y Banfield (1-1) todos en condición de visitantes; menos el último frente a Sarmiento de Resistencia (2-2).s