CARGÓ CONTRA EL GOBIERNO

Cristina Kirchner canceló un viaje a Croacia por la polémica con Parrili



Iba a viajar con su hija Florencia, pero lo suspendió por los hechos "gravísimos" que ocurren. Hoy pidieron su elevación a juicio oral

Con varias causas abiertas donde la investigan, Cristina Kirchner suspendió un viaje a Croacia y apuntó contra el Gobierno por la situación de “gravedad institucional” que vive el país. Así lo comunicó su abogado Carlos Beraldi en un escrito presentado ante los jueces Claudio Bonadio y Julián Ecorlini que investigan a la ex presidenta.



Previamente, Cristina había notificado a los dos juzgados que tenía previsto viajar al país del este europeo con su hija Florencia Kirchner entre el 14 y 24 de febrero. Pero lo canceló.



"Ante los gravísimos hechos que son de público y notorio conocimiento, inéditos en el período de la democracia argentina que se iniciara en 1983, los cuales son protagonizados por quienes deberían garantizar el ejercicio de los derechos reconocidos por la Constitución Nacional, por las obligaciones funcionales que la misma les impone –y que por lo tanto adquieren aún mayor gravedad institucional- vengo a manifestar que he tomado la decisión de no viajar –pese a tener el derecho a hacerlo- y quedarme en el país", señala el texto que presentó en la Justicia.



Bonadio investiga el caso Los Sauces, por el que la ex presidenta fue citada a indagatoria para el 7 de marzo próximo. El juez también la procesó por el dólar futuro, una causa que el fiscal Taiano pidió hoy que se eleve a juicio oral.



En tanto, Ercolini la procesó en la causa en que investiga la adjudicación de obra pública vial a las empresas de Lázaro Báez.



La decisión de Cristina Kirchner coincide con el pedido de Taiano y ocurre horas después de que el fiscal Guillermo Marijuán pidiera la detención del ex jefe de inteligencia Oscar Parrilli por el supuesto encubrimiento del narco Iba Pérez Corradi.



Un fiscal solicitó hoy que Fernández de Kirchner sea enjuiciada por su presunta responsabilidad en la venta de dólares a un valor más bajo del que se comercializaba en el exterior, informaron fuentes judiciales.



En ese marco, Cristina Kirchner argumentó que cancelaba su viaje por la “gravedad institucional” que se vive en el país. En el documento presentado por su abogado, se refiere de manera indirecta a las grabaciones de sus conversaciones con Parrilli.



Parrilli denunció ayer actos de espionaje político en su contra y de la ex presidenta, negó que ella le ordenara “apretar” jueces, como trascendió en las escuchas y responsabilizó al ex espía Antonio Stiuso.



En su presentación, Cristina revindicó sus dos mandatos consecutivos “con el honor de ser la mandataria más votada –después de Juan Domingo Perón- y haber presidido el país durante el período de mayores libertades de las que se tenga memoria en democracia”.



Pero advierte que “cuando las libertades, derechos y garantías constitucionales se ven seriamente amenazadas, es necesario actuar con el mayor grado de responsabilidad política y personal”.

En ese sentido apuntó contra el Gobierno al señalar que “aquellos que pretenden instalar el control social a través del miedo y la intimidación puede ser que lo logren por un tiempo”. “Sin embargo -señala- la historia de la humanidad en general y de los argentinos en particular ha demostrado que el miedo es un arma de doble filo que termina cayendo, inexorablemente, sobre aquellos que la empuñan".