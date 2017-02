Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113860

Protesta sindical en la provincia

Un fallo adverso al Ioscor evidenció persecuciones a los agentes estatales

La intervención intentó quitar fueros sindicales a un miembro de la ATE. La Cámara Laboral dictaminó a favor del trabajador. Reclamos de 2016.

Un fallo judicial dio la razón a los agentes estatales que reclamaron durante todo el año pasado, mejoras salariales y laborales, en el ámbito del Instituto de Obra Social de Corrientes (Ioscor). Se trata del caso del agente Walter Romero, con 32 años de servicio y miembro sindical de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), a quien justamente la intervención del organismo autárquico intentó quitarle los fueros sindicales y desplazarlo de sus funciones habituales y horario. Todos esos cambios se dieron en el transcurso de 2016 cuando los trabajadores realizaron asambleas y pararon la atención en la sede oficial, alrededor de un mes de manera ininterrumpida. La Cámara de Apelaciones en lo laboral, falló a favor de Romero en diciembre pasado, antes del inicio de la feria judicial pero el dictamen recién se hizo público ayer. “Todo llevó casi un año. Justamente el año pasado que fue el más conflictivo, el que tuvo más asambleas y retención de servicios. Mi caso como el de otros compañeros, primero me cambiaron de horario y de lugar de trabajo. Después de eso quisieron avanzar con el quite de mi representación sindical. El mensaje fue muy claro al resto. Si conmigo podían hacer eso, podían hacer cualquier cosa con cualquiera de los trabajadores”, contó Romero a NORTE de Corrientes. Los reclamos básicamente eran por mejoras salariales que el Ioscor al ser un ente autárquico puede tomar esas decisiones de manera autónoma. La otra parte del reclamo fue la regularización laboral: “Hay gente que lleva diez años o más como contratados”, agregó el agente del Ioscor. Las demás peticiones tienen que ver con la contratación de jóvenes como monotributistas pero cumplen funciones y horarios de empleados administrativos como si fueran agentes de planta o de carrera. “La Cámara Laboral compuesta por su presidente, Gustavo Sánchez Mariño y los vocales: Stella Macchi de Alonso y Valeria Chiappe, consideraron la improcedencia de la demanda teniendo en cuenta que la ley de Asociación Sindical presupone la discriminación pero habilita al empleador a que demuestre que en el caso concreto no la hay; demostración que debe ser previa además de calificada, ya que la habilitación para proceder le será concedida únicamente si acredita no sólo ciertos hechos y su desconexión con la investidura del representante, sino también que los mismos poseen la gravedad necesaria como para sustentar el tipo de medida proyectada”, detalló un comunicado de la ATE sobre el caso. El dictamen que podrá ser apelado por las autoridades del Ioscor si así lo desean, sienta un precedente y volvió a poner en foco los reclamos. Por ejemplo: “Los descuentos que padecemos desde octubre del año pasado. En mi caso son casi $6 mil mensuales”, dijo Romero. Esa poda en los salarios tienen que ver con el mes de huelga que realizaron los agentes y que la intervención descuenta en forma diferenciada entre los agentes. Los que firmaron un acuerdo con la intervención del organismo, sólo les descuentan tres días no trabajados por mes. El resto, “nos aplican seis días y por eso es mucho el monto del descuento”, explicó Romero. La situación ya fue planteada a la Justicia pero hasta ahora no tiene resolución. “La falta endilgada al trabajador y causa del pedido de desafuero sindical es inexistente. Es sabido que en el Ioscor durante el año pasado los trabajadores organizados en la ATE, realizaron un plan de lucha para la obtención de mejoras salariales y condiciones de trabajo. Esto llevó a que la intervención ejerciera todo tipo de represalias a los trabajadores, entre estas, la persecución a los delegados gremiales de dicho sindicato”, remarcó la ATE en un comunicado. s