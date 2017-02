Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113861

Asalto y asesinato de florencia en el barrio La Vizcacha

Caso Silva: rechazan planteos de los condenados Gauto y Pértile

La corte provincial confirmó las penas a prisión perpetua de la ex pareja, por la muerte de la joven en 2011. Las impugnaciones fueron desestimadas.

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes rechazó todos los planteos impugnativos que realizó la defensa de Roque Gauto y su ex novia Nadia Pértile, condenados a prisión perpetua en 2014 por la muerte de Florencia Silva, la joven asesinada de dos disparos en el rostro durante un brutal asalto en abril de 2011 en la que el padre de la chica, Marcelo Silva, fue herido de un balazo en la cabeza, pero que logró sobrevivir. De esta manera, el fallo condenatorio dictado en forma unánime por el Tribunal Oral Penal Nº 2 de Corrientes, quedó firme. Por un lado, el defensor de Gauto se quejó por la incorporación de mensajes y llamadas telefónicas “sin la debida autorización y a un juicio justo”. Además planteó que el análisis de las pruebas testimoniales por los jueces “fue en forma parcializada”, y que “no existe una sola prueba que demuestre la autoría de su defendido, ni siquiera que haya estado cerca del lugar del hecho”. Por otra parte, la defensa de Pértile cuestionó los testimoniales, que éstos “solo se referían a repeticiones y transcripciones de declaraciones prestadas anteriormente en audiencia de debate”. Afirmó que no se pudo comprobar la autoría de su defendida, que “nadie la vio con un arma, ni portando ni efectuando disparos, además de resultar negativa la prueba Dermotest”. También dijo que “no se acreditó el dolo”, que no se pudo probar que Nadia Soledad Pértile Huerta estuviera decidida a realizar el hecho que se le imputó y por el que se la condenó. Ante estas quejas, la Corte provincial contestó: “La defensa técnica repite las mismas hipótesis defensivas y que las mismas ya fueron resueltas por el tribunal de juicio (...) que reedita con idénticos argumentos los planteos introducidos y esgrimidos en el debate”. Los ministros del STJ valoraron los testimoniales: “Contienen un relato claro y espontáneo, manteniendo la coherencia en sus declaraciones prestadas en la sala de audiencias, constituyen expresiones espontáneas y sinceras, porque se han pronunciado en todo momento con seguridad, sin signos dubitativos o de nerviosismo que pudieran hacer dudar de sus deposiciones”. Una de las pruebas irrefutables, dijo la Corte provincial, que lo llevan al convencimiento del tribunal sobre la autoría de los encartados, es el análisis de llamadas y mensajes entre el teléfono celular de Pértile y el que utilizaba Gauto. “Se acredita la comunicación entre ambos imputados para preparar la consumación (...), que iba a averiguar el costo del machimbre en Santa Rosa, y que si salía bien lo de Viole, refiriéndose sin lugar a dudas al robo del dinero de la recaudación de Violetta Fabiani Cosméticos -el padre de Florencia era representante zonal de la firma- (...). Gauto le dijo a Pértile que le va a llevar el arma hasta el hotel Guaraní, le avisa cuando sale a su encuentro, después alrededor de las cinco de la tarde le indica que sólo debe apretar el gatillo y sale el disparo”. En relación al planteo por la prueba científica Pericial Química de Dermotest, que fuera efectuada a la imputada y que dio resultado negativo, los ministros Alejandro Chain, Guillermo Semhan, Luis Eduardo Rey Vázquez y Fernando Niz, afirmaron: “La prueba que se produce entre tres a cuatro horas después de producido el hecho (...) es el mismo perito, quien refiere en su informe que no descarta la ejecución de uno o más disparos con arma de fuego, por cuanto: pueden haberse practicado con las manos cubiertas, haberse efectuado el disparo con un arma que proyecta escasa cantidad de residuos, perderse los residuos depositados sobre las manos por aseo personal, cambio de vestimenta, eliminado intencional por lavado o frotamiento o aplicación de primero auxilios en hospitales”. A ello en el fallo se agregó: “Si bien es cierto que la prueba Dermotest arrojó resultado negativo, no resulta una prueba contundente para convencer al tribunal o cuando menos generar dudas respecto a la autoría de Pértile. El tribunal no la analiza a la prueba Dermotest aisladamente y despojado de todas las circunstancias que la rodearon, sino que más bien la analiza conjuntamente con el resto del plexo probatorio, que en este caso está constituido por los testimonios producidos en la audiencia oral del debate, demás peritajes químicos, balísticos y médicos, que lo llevan al convencimiento necesario para arribar a un estado jurídico de certeza y dictar condena”.s