El éxito del Mustang reveló su fragilidad

El Ford Mustang, una de las joyas de la corona del óvalo azul es uno de los automóviles menos seguros que existen pero eso nunca se iba a saber si no fuese por su éxito en el mercado Australiano.

Ford intentó evitar como fuese someter al Ford Mustang a las pruebas de choque, que tan desastroso resultado tuvieron para el deportivo estadounidense. Eso es lo que asegura ANCAP, el homólogo australiano de Euro NCAP, la institución que se dedica a analizar la seguridad de los coches que se venden en el país oceánico cuyo equivalente para nuestra región es en LATIN Ncap Según informa Car Advice, la ANCAP se vio obligada a analizar el Ford Mustang pero se topó con inesperados escollos por parte de la marca del óvalo azul. Pero, ¿por qué se decidió probar el Mustang tan tarde, meses después de su lanzamiento, y no antes?

La respuesta se encuentra en el éxito que está cosechando el Mustang en diversos mercados de todo el mundo, entre ellos Australia. En un principio, los modelos de bajo volumen de ventas como los deportivos no son prioritarios para organismos como ANCAP y Euro NCAP pues lo más importante es analizar los coches nuevos con alta presencia en las carreteras. Quizá suponiendo que no someterían el Mustang a pruebas de choque fuera de Estados Unidos, Ford no realizó ningún cambio en el diseño ni en los sistemas de seguridad en la versión europea -o australiana- de su deportivo.