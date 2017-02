Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113890

Inicio » Información » Política

LA DEUDA DE LA EMPRESA CORREO ARGENTINO

Para Cobos, el acuerdo de los Macri es abusivo

26

El ex vicepresidente de la Nación y actual senador nacional por la Unión Cívica Radical, Julio César "Cleto" Cobos, estimó que el acuerdo de condonación de deuda al Grupo Macri que dispuso el gobierno de Mauricio Macri, puede ser considerado “nulo” y respaldó el rechazo “por abusivo” que planteó la fiscal general Gabriela Boquín. “Hay que ver cuál es la competencia de este director (funcionario del Ministerio de Comunicaciones), este acuerdo puede ser nulo. Para realizarlo se requiere un empleado de planta y con el respaldo de una resolución”, manifestó el legislador mendocino.

“Estas cosas no pueden estar ajenas a un ministro o hasta al propio Presidente (Mauricio Macri). Creo que la fiscal ha actuado bien diciendo: 'Esto no puede ser, esto es abusivo'”, señaló. El acuerdo, que ya disparó una polémica, se refiere a la deuda que la empresa Correos Argentinos SA, propiedad de Franco Macri, padre del actual Presidente, debía pagar al Estado nacional por distintos conceptos. El litigio llevó más de una década y ahora la Casa Rosada pretende resolverlo con una significativa quita que aliviaría enormemente la obligación de la firma.



Cobos explicó que se trata de una deuda por el canon de alrededor de 290 millones de pesos/dólares, por lo que multiplicando esa cifra por 16 pesos, precio aproximado actual del dólar, se arriba a los 4.600 millones. Sin embargo, la fiscal de la causa habla de una deuda de aproximadamente 70 mil millones de pesos.