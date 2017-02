Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113905

Controversia por un supuesto accidente de tránsito fluvial frente a Corrientes

Un pescador denunció que un barco de bandera paraguaya lo embisitó mientras pescaba cerca del canal del río Paraná y pide una Indemnizacion. La prefectura naval desmiente el episodio y pone en dudas la veracidad del supuesto siniestro.

Funcionarios de la Prefectura Naval Argentina aclararon a NORTE de Corrientes que “no existe ninguna denuncia o procedimiento respecto a un accidente ocurrido en el Paraná”.

Desde la Prefectura Corrientes aseguraron que “se desconoce la existencia de accidentes, y es casi imposible que una persona sobreviva ante el choque de un barco”.

En este contexto oficialmente afirmaron que “no hay ninguna embarcación incautada o sacada de circulación por un hecho de estas características”.

La aclaraciones son referidas a la existencia de un supuesto accidente ocurrido ayer en el río Paraná a la altura de la ciudad de Corrientes, donde supuestamente una barcaza de bandera paraguaya embistió a un pescador que se hallaba recogiendo sus redes.

La denuncia tomó estado público ayer, cuando Pamela Cuenca dijo a una radio de la Capital que su hermano, Raúl Velázquez, de 24 años, fue chocado por una embarcación de gran porte cuando trabajaba.

La mujer dijo que cerca de las 18.30 de este miárcoles “estaba levantando la red, y no le dio tiempo para hacer nada y se tuvo que tirar al agua. El barco le pasó por arriba a la canoa, no le dio tiempo de hacer nada. Perdió todos sus elementos de trabajo y no sabemos dónde quedó la canoa”.

Aseguró que tras el supuesto episodio el pescador “fue socorrido por otros malloneros, ni por prefectura ni por el barco”.

Reclamó una indemnización por el choque que denuncia porque “necesitamos que nos repongan la canoa y los elementos de trabajo, tengo 30 años de familia mallonera, es nuestro trabajo, vivimos de esto, necesitamos nuestra herramienta para seguir trabajando” enfatizó.