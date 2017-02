Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113906

LA JOVEN ACOMPAÑÓ A SU MADRE EN LA BÚSQUEDA.

“Siempre me sentí conectada con mi abuela” 

Beatriz Vallejos Schulze es nieta de Rafaella Filipazzi. La joven celebra junto con su madre, Beatriz García, haber hallado la verdad sobre el destino de su abuela.

La ex Miss Argentina, Beatriz Vallejos Schulze es nieta de Rafaella Filipazzi. La joven celebra junto con su madre, Beatriz García, haber hallado la verdad sobre el destino de Filipazzi. “La historia de mi abuela me tocó desde que nací y siempre me sentí muy conectada con ella. Nací el 24 de junio, que fue el día en que ella desapareció”, contó la modelo a NORTE de Corrientes.

“Sufrimos a la par de la mamá. Ella ha ido a tantos lugares averiguando sobre mi abuela, buscando algún dato para localizarla. Se dicen muchas cosas, se cuestiona mucho, yo desconozco qué pasó en aquella época, pero más allá de militar o no, nadie se merece lo que le pasó a mi abuela”, agregó. Junto a su madre y sus hermanos viajará hoy a Paraguay para participar de los actos de entrega del cuerpo. El sábado será el responso final en el cementerio San Juan Bautista.