Tiene cáncer y apela a la solidaridad de los correntinos

Isabel Valenzuela hace un mes que no recibe un medicamento que es indispensable, su obra social no se lo entrega y tampoco le da explicaciones. La mujer enfermó con los químicos que usaba en su peluquería.

Isabel Valenzuela es peluquera. Una profesión que ama, pero que lamentablemente terminó condenándola al padecimiento de un tipo de cáncer. Aunque resulte extraño, la manipulación contínua, cotidiana, de productos para el tratamiento capilar con alta graduación química le provocaron la enfermedad: hacía muchos "alisados" de cabello y todos los productos que se utilizan para ese fin tienen formol, inclusive aquellos de marcas reconocidas. Eso, dice, fue el desencadenante. Se contaminó la sangre, sufre leucemia y aunque sigue con la peluquería (sólo se dedica a cortar y peinar) tiene que cumplir un estricto tratamiento.

Desde que le descubrieron esta enfermedad ella debe tomar de por vida un medicamento que se lo conoce como Timab 400 que es lo que no puede conseguir porque hace un mes su obra social no se lo entrega. Isa relató que esto nunca había sucedido, se retrasaban unos días pero nunca un mes y esto es grave porque le trae muchos problemas.

La mujer sufre nauseas, dolor de cabeza, mareos y descompostura en general, "tengo comezón en todo el cuerpo, se me cierra la garganta y lo que es aún más preocupante es que me bajan las defensas y es un riesgo, me puedo pescar cualquier infección que complique todavía más mi estado", explicó. Además, detalló angustiada, "no puedo tomar cualquier antibiótico porque es contraproducente”.

Isabel tiene 43 años y atiende la peluquería, en su casa ubicada en Mendoza al Sur de esta ciudad. Nunca imaginó que su pasión (el ser peluquera) le depararía este terrible sufrimiento, que pese a todo lleva con dignidad. Hoy recuerda con melancolía cuando su profesora le decía que no aplicaran este producto. Que si bien el alisado es uno de los tratamientos capilares que más dinero aporta –por el tiempo que lleva y el costo de los productos-, es contraproducente para la salud. “Lástima no la escuché. Hoy lo estoy lamentando”, dijo. La mujer es madre de tres hijos y también abuela, afortundamente toda su familia la acompaña en este duro trance, aunque la falta de medicamentos le genera severas complicaciones.

“En este momento llamamos a la solidaridad de los correntinos para conseguir el medicamento (Timab 400). Cualquier ayuda es importante porque cada día que pasa mi situación se complica más”, dijo. Quienes puedan ayudarla deben comunicarse al 379- 4841120 o bien dirigirse a Mendoza 2499 –Mendoza y Río Negro- de esta ciudad.