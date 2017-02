Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113947

OCURRIÓ AYER

Mallonero fue chocado por un barco frente al Puerto: está vivo de milagro

Un pescador mallonero fue atropellado por una canoa cuando pescaba ayer, en horas de la tarde en el río Paraná, frente a las instalaciones de Prefectura.

Raul Velázquez (24) recogía sus elementos de trabajo cuando fue sorpresivamente chocado por un buque de bandera paraguaya, que destruyó totalmente la canoa. El muchacho se arrojó al río y fue auxiliado por otros malloneros. El barco quedó detenido





“Levanté mi mallón, y se me cruza un barco pero lejos, pero después miro y veo que hace un zigzag y cuando empiezo a levantar mi mallón ya no me da tiempo de prender mi motor ni nada, por eso me tiré al agua. Cuando me tiré escucho como una explosión y veo que mi canoa estaña rota. No me dio tiempo a ver nada, ni el nombre del barco, nada” dijo el muchacho



“Alguien le avisa al capitán y parece que estaban por tirar una canoa para ayudarme, me quedé más tranquilo, pero me socorrió un compañero mallonero que estaba cerca” comentó.



“Si era de noche tal vez no estaría contando esto” indicó.





“Tenía mi mallón, motor, mi teléfono, linterna, valija, mi bolso, perdí todos mis elementos de trabajo. Queremos que el barco, la empresa o quien sea se haga cargo de devolverme mis cosas” enfatizó.



“Yo no hablé con nadie del barco, y en Prefectura me dijeron que mañana me iban a tomar bien la declaración que hoy estaban haciendo otros papeles”, comentó el muchacho

