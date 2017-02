Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113978

Se realizarÍa el domingo

Se suspendió el corso barrial del Pío X y hoy se espera el desfile del oficial

Esta noche, si el tiempo lo permite, el corsódromo Nolo Alías recibiría por tercera noche a las comparsas y agrupaciones musicales.

Una nueva jornada de los corsos oficiales debería realizarse en la noche de hoy. Sería la tercera si el tiempo así lo permite. El fin de semana pasado de los corsos oficiales, ya la lluvia hizo de las suyas; no sólo debieron suspender la noche del sábado -se realizó el domingo- sino que además, los carros de Copacabana que hasta el momento es la única comparsa que no tiene un galpón donde protegerlos, quedaron prácticamente destruidos por el fuerte viento que arrasó con árboles, techos y provocó varios destrozos en la capital correntina.

Este fin de semana, la lluvia podría complicar la realización de los carnavales oficiales. Es más, ayer debido al mal tiempo el Municipio capitalino debió suspender la realización del cuarto desfile del corso barrial que estaba previsto en el Pío X, y se realizaría el domingo que viene en el mismo escenario que está montado desde el miércoles pasado. De todas maneras, para ello hay que esperar a ver cómo se comporta el clima en las próximas horas.

De realizarse el corso en la jornada de hoy, el cronograma es el siguiente: a las 22 ingresará al corsódromo Nolo Alías, Kamandukahia; luego hará lo propio a las 22.30 Samba total; le seguirán en este orden, 23.50: Sapucay; 0.40: Imperio Bahiano; 1.10: Copacabana; 2: Samba Show; 2.30: Sambanda, y cierra Ara Berá. En los mismos horarios pero el sábado, el corso está organizado de la siguiente manera: a las 22 ingresará Samba Show; después Copacabana, Ara Berá, Kamandukahia, Arandú Beleza, Imperio Bahiano, Samba Total y el cierre en este caso será el turno de Sapucay.

No obstante, hay que aclarar que al igual que lo sucedido en la jornada de ayer con los corsos barriales y teniendo en cuenta la inestabilidad del clima y el riesgo que se corría si se tomaba la decisión de poner a las comparsas en escena, el trabajo de todo un año podría verse perjudicado por una noche de corso, lo que no tiene justificación no sólo porque aún restan dos fechas más sino porque los materiales son reciclados año tras año por los comparseros, y la lluvia podría arruinarlos.s