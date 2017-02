Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113980

El entrenador del seleccionado argentino sub-20

Úbeda: "Vamos a pelear hasta el final"

El empate con Brasil por 2 a 2, obliga al equipo a golear por cinco o más goles a Venezuela, con el que juega mañana para clasificar al mundial.

El entrenador del seleccionado argentino Sub-20, Claudio Úbeda, aseguró que el equipo va “a pelear hasta el final” en referencia al próximo partido ante Venezuela, por la quinta y última fecha del Campeonato Sudamericano, en el que Argentina está obligada a ganar por cinco goles de diferencia para lograr una plaza al próximo Mundial de Corea del Sur 2017 sin depender de nadie.

"Vamos a pelearlo hasta el final como lo vinimos haciendo en todo el torneo", declaró el Sifón Úbeda en conferencia de prensa, tras el agónico empate obtenido el miércoles a la noche ante Brasil a los 50 minutos de la segunda etapa gracias al tanto anotado por el delantero de Racing, Lautaro Martínez.

"Las chances están y hay una vida más, por más que sea complicado, Tenemos la necesidad imperiosa de ganar", reforzó el DT argentino sobre el choque del próximo sábado ante la Vinotinto. Para acceder a una de las cuatro plazas rumbo al próximo certamen ecuménico, Argentina deberá vencer por cinco o más goles de diferencia a Venezuela para no depender de otros resultados, o esperar a que Brasil no le gane a Colombia, desenlace que le daría a la Albiceleste la posibilidad de clasificar en caso de imponerse a la Vinotinto inclusive por la mínima diferencia.

"Tratamos de cortar el circuito de juego de Brasil, aunque no entramos bien los primeros diez minutos, pero después mejoramos y logramos ser agresivos", apuntó respecto al partido de anteanoche. "Lamentablemente la jugada del penal nos golpeó otros vez. Hay dos o tres errores juntos que tendríamos que haber evitado.

Además, hay una falta innecesaria de Cristian (Romero) y la culminación con el penal", opinó sobre la jugada que derivó en el gol desde los doce pasos de los brasileños por el tanto de Felipe Vizeu a los 20 minutos del segundo tiempo. "Después de eso (el gol de penal) salimos a remarla, con convicción y encontramos un empate sobre el final que nos deja con expectativas", continuó. Acerca de los penales en contra que padeció Argentina en el torneo dijo: "No me gusta jugar con la excusas, pero cuatro penales en contra (NdR: son tres; ante Uruguay por la fecha 1 de la ronda inicial, frente a Ecuador (fecha 3, fase final y ante Brasil, el miércoles) es demasiado, algunos fueron, otros no, pero es sólo un dato", comentó el ex defensor de Racing Club. s