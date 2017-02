Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113981

Apertura de la cosecha 2017

Camau primero, Colombi luego: el arroz convoca, pero no une

En Mercedes, el corazón de la cuenca arrocera, se realizó el acto oficial. El tironeo político dividió el programa.

La apertura oficial de la Cosecha de Arroz 2017, un acto tradicionalmente ceñido al singular protocolo del mundillo empresario e institucional, no pudo escapar a la puja política que se avecina en la provincia y que está inscribiendo sus primeros escarceos. El programa que los organizadores definieron para cumplir en la estancia Itá Caabó, de Mercedes, quedó literalmente dividido en dos partes debido a que a primera hora desfilaron los peronistas con Carlos Mauricio “Camau” Espínola a la cabeza y después del mediodía, cuando los otros invitados ya se habían retirado, hicieron su aparición los radicales con el gobernador Horacio Ricardo Colombi al frente de la comitiva.

Ninguno discute el negocio del arroz, pero evidentemente no alcanza para unir. No hubo preguntas, pero cada sector argumentó razones de agenda para la presencia en horario diferenciado. La jornada, no obstante, fue provechosa para los dueños de casa. La actividad fue convocada por la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz y se hizo en el establecimiento Adecoagro, una poderosa firma del sector y que tiene sede en Mercedes, el corazón de la cuenca arrocera correntina. Alguna vez el kirchnerismo deslizó sospechas de la relación entre la empresa y el Gobernador provincial. Nunca se llegó a confirmar.

El punto es que ayer, hasta la estancia Itá Caabó llegaron el ex K, Camau Espínola junto con Víctor Cemborain, intendente de Mercedes y enemigo jurado de Ricardo Colombi. Además los acompañaron los legisladores Carlos Rubín, Martín Barrionuevo y Omar Young. A la mañana se hizo el acto oficial y estuvieron el ministro de la Producción, Jorge Vara; el presidente de la Asociación Correntina de Plantadores de Arroz (Acpa), Pedro Tomasella; el representante de Adecoagro (firma anfitriona) Walter Cardozo.

Se destacó la presencia de Ingrid Jetter, funcionaria de Vialidad Nacional y única macrista marca líquida. El programa contempló charlas técnicas y comerciales, almuerzo y recorrida por el semillero. Del almuerzo, fue parte el gobernador Ricardo Colombi, quien llegó pasadas las 14 junto con el ministro de Hacienda, Enrique Vaz Torres; el ministro de Coordinación y Planificación, Eduardo Vischi; el diputado Jorge Molina; el senador Sergio Flinta. La Estancia Itá Caabó de la firma Adecoagro se encuentra en la planicie arrocera de Mercedes, a la cual se accede por la Ruta 123, km 148; hasta allí llegaron productores de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco y Formosa, también productores y técnicos de Brasil, Uruguay y Paraguay.

Asistieron aproximadamente 400 personas, entre ellos funcionarios del Ministerio de Industria de la Nación que ya ha manifestado su interés por el desarrollo del sector. El primer viaje del presidente Macri al interior fue a un campo arrocero de Curuzú Cuatiá y hace dos semanas estuvo el ministro (político) Rogelio Frigerio en la zona arrocera de la represa Ayuí. s