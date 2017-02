Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/113989

Inicio » Suplementos » Finde

El británico Ed Sheeran visitará por segunda vez Argentina

El británico volverá por segunda vez al país para dar un multitudinario show en el Estadio Único de La Plata; conocé todos los detalles.

12

Con un nuevo disco bajo el brazo titulado "÷", Ed Sheeran vuelve a la Argentina para dar un show a lo grande en el Estadio Único de La Plata el próximo 20 de mayo.

Las entradas se consiguen a través del portal LivePass. Primero habrá una preventa para clientes del BBVA Banco Francés que comenzará el jueves 16 de febrero a las 10 de la mañana. La venta general será a partir del lunes 20 de febrero desde las 10 de la mañana.

Este será el tercer show del joven británico luego de la doble presentación que hizo en el Luna Park en abril de 2015.

► Ed Sheeran - Shape of You [Official Video]

Ed Sheeran ha anunciado una serie de conciertos en todo el mundo que lo llevará a recorrer el Reino Unido, Irlanda, Europa, México, América Central y América del Sur. La gira comenzará en Italia el 17 de marzo y durará hasta junio.

Actualmente sus hits se encuentran en su tercera semana en el primer y segundo puesto respectivamente en el cuadro oficial de Singles de Reino Unido (Ed hizo historia en la OCC -Official Charts Company- como el primer artista en conquistar los rankings con dos hits completamente nuevos y al mismo tiempo).

Recientemente alcanzó más récords en Estados Unidos después de llegar por primera vez al puesto N°1 en el Billboard Hot 100 como Intérprete con "Shape Of You" y con "Castle On The Hill" en el puesto N°6 de la tabla. También se convirtió en el primer artista en el 'Top 10' de Billboard con dos canciones simultáneamente. Vale la pena mencionar la enorme cantidad de récords en Spotify que rompió el músico este mes, alcanzando la mayor cantidad de reproducciones de un mismo tema “por día” y “por semana” globalmente con "Shape Of You".