AMIA

Ordenan entrecuzar llamados entre los imputados por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA

Además en el dictamen donde ordenó 32 medidas de prueba, el fiscal busca determinar en particular si el ex canciller Héctor Timerman viajó a Irán o Venezuela, entre otros países, entre 2011 y 2015. Pollicita pidió al actual jefe de Gabinete, Marcos Peña, un informe sobre las líneas telefónicas que tuvo en su despacho y Secretaría Privada la ex presidenta en la Casa Rosada y las de la residencia de Olivos y los números de teléfonos móviles que se le asignaron.

También, pidió datos de las visitas entre sí y comunicaciones entre todos los imputados, entre ellos la ex presidenta, Timerman y los desde ahora investigados Julio De Vido, Carlos Zannini, Angelina Abbona y Oscar Parrilli. El fiscal libró oficio a Cancillería para que informe sobre viajes de Timerman a “Irán, Israel, Siria, Suiza, Francia, Etiopía, Estados Unidos y/o Venezuela”, entre 2011 y 2015.

Lo mismo hizo con la Dirección Nacional de Migraciones, con el fin de determinar entradas y salidas del país de la ex presidenta Kirchner y los demás imputados, con detalle de su destino final y "el medio y/o empresa de transporte o aerolínea que hubiera intervenido en el traslado”.

Además, solicitó al fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, que le envíe copia certificada de las declaraciones hechas en la causa como testigo del ex director de Operaciones de la SIDE, Antonio "Jaime" Stiuso.

A la Unidad Fiscal Amia se le pidió "la remisión de copias certificadas de la totalidad de las actuaciones vinculadas con la tramitación de las notificaciones rojas emitidas en el marco de la causa 8566/96", y que se informe "si las mismas fueron dadas de baja, reactivadas o renovadas en alguna oportunidad; o bien si en alguna ocasión Interpol dispuso su baja sin mediar previa orden del juez a cargo de la causa".

Se trata de las circulares rojas con los pedidos de captura internacional ordenados por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral contra cinco ciudadanos iraníes como sospechosos del atentado del 18 de julio de 1994 en Pasteur 633. El fiscal busca determinar además si uno de los imputados a raíz de las escuchas telefónicas, Alan Bogado, fue o no agente "orgánico o inorgánico" de la ex SIDE, para lo cual libró un oficio a la actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en busca de esa información.