Flor de la Ve chocó con su auto

A pesar del susto, Flor realizará esta noche como todos los días, las dos funciones de Sálvese quien pueda, en el Teatro del Sol, con Osvaldo Laport, Fede Bal, Emilio Disi, Virginia Gallardo, Ailén Bechara, Macarena Rinaldi y Sebastián Almada.

Alejandra Benevento, su jefa de prensa, confirmó lo que había dicho la actriz: "No sabía que se había enterado todo el mundo. Fue una desgracia con suerte. Manejaba con una lluvia gigante, se hizo un charco y se empezó a mover el auto. No puse freno ni nada, lo mantuve. Fue una desgracia con muchísima suerte. Cuando llegó la policía, yo ya me había ido".