Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114016

Inicio » Información » Política

LEJOS DEL ACUERDO

PJ: el "fabianismo" critica el acercamiento de Camau a Martínez Llano

Distintos referentes del PJ correntino, cercanos a Fabián Ríos, dejaron en claro su postura contraria al acercamiento entre Camau y Martínez Llano. Por ello creen que la interna es inevitable. "Camau no puede acordar con este tipo de personaje", sostuvieron.

39

La senadora provincial del PJ María Inés Fagetti de Mansutti, expresó que espera llegar a una lista de unidad en las internas del partido, y que es posible zanjar las diferencias y acordar.





“Es normal que suceda en una interna, en cualquier partido, siempre tenemos internas en el PJ, prefiero que sean así las cosas y no tener un partido sin discusión o que sólo dé órdenes. La UCR no tiene esa democracia interna; uno da la orden y los demás cumplen”, expresó.





“Yo creo que si un dirigente no tiene espacios ni territorio en el peronismo, trata de dirigir a un armado”, dijo, en obvia alusión a Martínez Llano.



“Creo que Camau no va a someterse en el armado de ese personaje; sí en que van a reunirse dirigentes de líneas internas y van a resolver esas diferencias”, consideró.



A su vez, el apoderado el PJ correntino y referente del sector alineado a Fabián Ríos, Félix Pacayut, reconoció que “el actual panorama es la conformación de dos listas que confrontarían”. “Si vamos a internas no hay que dramatizar”, dijo Pacayut, que en tal sentido agregó: “Si hay reglas claras y respeto por los resultados de las internas podemos salir fortalecidos”.



“Si se hace la interna no hay que dramatizar. Son cosas que se deben dar hasta el martes cuando se deban presentar las listas de candidatos. No veo un escenario de una sola lista con Camau candidato a gobernador y Fabián Ríos a intendente. Lo que veo es que si hay una lista de unidad se dará en una interna. No sé si Ríos va con Pruyas. Tenemos hasta el martes para arreglar o no”, analizó.



“Hay un clima de tranquilidad. No hay que dramatizar. Es un dato más de nuestra vida interna”, resaltó Pacayut.