Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114034

Inicio » Información » Política

SIN SUMARSE A ECO

Tras reunión en Buenos Aires, el PaNu no descarta sumarse a Cambiemos

“Tenemos la alternativa de sumarnos a Cambiemos: será tratado en el seno del partido para hablar con todos los sectores y evaluarlo”, reconoció el diputado Oscar Chino García. “Se hablaron de todos los temas, incluido lo de la situación de Tato Romero Feris”, subrayó.

17











“La intención de la dirigencia nacional de Cambiemos es de encontrar un acuerdo con nosotros”, dijo Oscar García.



El Diputado Provincial admitió que en el encuentro se analizó la situación de Tato Romero Feris: “entendemos que de una vez por todas debe terminar éste tema que lleva más de 20 años con una obvia intencionalidad política. Es un tema que también fue abordado”, insistió



“Nos ofrecieron que nos sumemos. Esa es la intención de ellos. Nosotros debemos evaluarlo. Incorporarnos a Cambiemos no nos obliga a formar parte de Eco. Por lo menos es lo que hablamos ayer, es una variable a tener en cuenta”, insistió.



García no negó sus pretensiones: “tengo unas ganas enormes de volver por la Intendencia. El Paso necesita un cambio rotundo. La gestión de Bordón deja mucho que desear. Esa no es la administración que pensamos. Y hay que volver a poner al Paso al escenario turístico nacional”



No obstante reconoció: “lo complicado pasa por la banca que tenemos en Diputados”. Es que si García deja su escaño, el PaNu se quedará sin representación en la Cámara Baja Provincial.