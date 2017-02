Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114140

Yoel Badaró

“Es buena la ventaja, pero no está nada dicho”

El zaguero central, Yoel Badaró, anotó ayer el primer gol de Ferro­viario en la victoria por 3 a 0 con­tra San Martín de Formosa, en el marco de la Copa Argentina.

Tras el triunfo, Badaró declaró: “Estamos contentos, porque fue un buen triunfo, ganamos 3 a 0 y no recibimos goles, y eso es lo que nos propusimos”.

Sobre su tanto (buena defini­ción) ante su ex equipo, el defen­sor correntino dijo: “Me cargaron los chicos, pero entró la pelota. Me tocó estar en el área y tuve la suer­te de meter el gol. Es la primera vez que me toca cumplir la ley del ex”.

De cara a la revancha, que será el martes próximo, Badaró señaló: “Es buena la diferencia, pero hay que estar atento en todo el juego. San Martín allá es poderoso. Hay que ir a buscar la clasificación, porque todavía no está nada di­cho”.

Sobre su compañero de zaga (José Fernández) el “2” indicó: “Pa­rece que jugamos juntos hace mu­cho. Nos conocemos hace mucho, sí, pero es la primera vez que juga­mos en el mismo equipo”.

Para cerrar habló de su ex elen­co: “Me sorprendió lo bajo que jugó San Martín. El torneo pasado no teníamos un buen juego en San Martín, pero se atacaba. Me sor­prendió bastante”.s