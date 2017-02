Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114151

Sin infraestructura en el Nolo Alías, el carnaval hace agua y depende del azar

Corrientes no pudo vivir el segundo fin de semana de corsos. Se espera que Fénix anuncie la reprograma­ción de ambos días.

Mucha lluvia, corridas, in­decisión, enojos y un corsó­dromo en pésimas condicio­nes fue lo que impidió que el carnaval correntino saliera a escena el viernes y sábado pasados.

El viernes la organiza­ción suspendió el desfile de Momo a las 17.30 porque en el pronóstico decía que para la 1 de la madrugada del do­mingo se esperaban lluvias y tormentas. Nunca llegaron, del cielo no volvió a caer una sola gota, pero pese a esto, Momo no podría haber desfilado por el Nolo Alías debido a las malas condicio­nes del corsódromo.

Algo similar sucedió la noche del sábado. Sólo que la definición de suspensión llegó un poco más tarde. La alta venta de entradas y la necesidad de la empresa organizadora de llevar ade­lante el espectáculo -debido a las complicaciones de re­programación-, hizo que re­cién se conociera la noticia a las 22. Inicialmente infor­maron que se podría repro­gramar el horario de inicio de la fiesta, pero cuando cerca de las 21 se largó un nuevo chaparrón no tuvie­ron más opción que bajar las persianas del espectáculo pese a que después salieron las estrellas. El subsecreta­rio de Grandes Eventos de la Municipalidad, Miguel Ca­brera, fue muy claro: “El es­cenario no está en condicio­nes”, dijo. Galpones prácti­camente inundados debido a la falta de escurrimiento del lugar -situación similar para la calzada de desfile- y un estacionamiento -que sin mejoramiento previo- con tres días de lluvia consecuti­va se convirtió en un barrial. Esa fue la lastimosa imagen de la fiesta del rey de la Bur­la que durante todo el fin de semana hizo precisamente eso, reírse de los correnti­nos.

Después de este fin de se­mana quedan muchas pre­guntas por contestar. Y no sólo están relacionadas con la reprogramación de estos dos días de fiesta -lo que seguramente se conocerá en la jornada de hoy-; sino también quién los evalua­rá. En principio se dijo que ambos días podrían trasla­darse al jueves y domingo próximos. En ese caso, ¿el jurado de este fin de sema­na regresará o será un mis­mo jurado el que evalúe a las protagonistas las cuatro noches consecutivas? Estas son respuestas que sólo Fé­nix puede dar.

Pero la mayor de las in­cógnitas no se da en torno a la organización ni del es­pectáculo sino del corsó­dromo. Un escenario creado en un espacio alejado de la ciudad -por no decir en un descampado-, al que le fal­tan muchas obras comple­mentarias y que durante el año está dedicado a otras actividades ajenas al carna­val, de tal manera no puede convertirse en apenas tres semanas de preparación en el espacio que alberga a una de las fiestas más impor­tantes de la provincia. Eso, habla de la pobre conside­ración para con el carnaval y el turismo de Corrientes. En la jornada del sábado, vi­sitantes de varias provincias ni siquiera se arriesgaron a comprar las entradas ante la imprevisibilidad del espec­táculo. Después de este fin de semana, es necesario mi­rar hacia atrás y replantear esta realidad de la que nadie quiere hablar. s