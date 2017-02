Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114172

EN EL HOSPITAL ITALIANO

Postrado en Buenos Aires, implora al IOSCor por envío de fondos para su internación

Se trata de Marcelo Robledo, quien viajó a Buenos Aires a un control de rutina, pero le encontraron complicaciones por lo que debe internarse en el Hospital Italiano. Desde la semana pasada está solicitando al IOSCor se le envíe 75 mil pesos pero la obra social se niega a hacerlo. “Estoy tirado en un hotel”, contó

“Me encuentro en un hotel frente al Hospital Italiano esperando que IOSCor se digne a mandar el dinero para internarme. El jueves debían mandar la plata, pero hasta hoy sigo esperando”, contó Marcelo Robledo, desde Buenos Aires.





Marcelo comentó detalles de su calvario: “vine a control y me encontraron complicaciones y entonces decidieron internarme de urgencia”



“Desde el viernes estoy peleando para que me envíen la plata. El IOSCor dice que tenía que tratarme allá. Hoy estoy tirado en la cama de un hotel y tampoco puedo volver a Corrientes. Son 75 mil pesos. Resulta que se hicieron cargo de todo lo que tenía que ver con la atención previa y ahora que me encuentran eso me ponen reparo. Estoy tirado esperando”, precisó.



Robledo precisó que el tema está judicializado (desde hace tiempo tiene problemas con la obra social) y la causa está en el Juzgado Civil y Comercial N 13. “Debería haber una nueva intimación”, dijo



FUENTE: RADIO DOS