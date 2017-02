Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114173

DE NO CREER

Surgen detalles aberrantes por chicos presuntamente abusados en el San Antonio Este

“Maxi” y “Vane” son apuntados por los niños del barrio como las personas que los obligaban a sacarse fotos desnudos. Una nena de 7 años le relató a su tía que mientras ella era abusada, “Vane” le sacaba fotografías. En la casa de los acusados encontraron una tarjeta de memoria con cientos de imágenes de niños desnudos. En su mayoría eran los chicos de la cuadra.

Victoria es tía de una de las niñas presuntamente abusada por esta pareja de chacales en el barrio San Antonio Este. Todo se dio luego de que familiares de la pequeña decidieron irrumpir en la casa de estas personas identificadas como “Maxi” y “Vane” para investigar si se producían abusos con menores de edad.



Al ingresar a la vivienda, hallaron una tarjeta de memoria con cientos de fotografías de menores desnudos y en algunas (según dijo la mujer a Radio Sudamericana) se pueden ver a los pequeños del barrio practicando sexo oral a “Maxi” o tocándolo sus genitales. “Mientras que le tocaba, Vane le sacaba fotos”, dijo Victoria



“Mi sobrina llega llorando y me dice, tía Maxi tiene fotos tuyas también”, contó la mujer quien dijo que hace unos años también fue víctima de esta pareja. “Vanesa quiso ser mi amiga y un día fuimos a su casa y después ya no recuerdo nada”.



Padres de otras víctimas se acercaron para contar la dramática situación por la que viven. “Vi las fotos y la verdad es que me partió el alma. No puedo creer”, indicó una mamá.



Todo habría ocurrido en una precaria vivienda ubicada por la calle Liniers a una cuadra y media de Loreto. La mayoría de las víctimas fueron niños del barrio y algunos adolescentes.

“Vane” como se la conoce, fue detenida en las últimas horas, mientras que su esposo “Maxi” está siendo intensamente buscado.

