Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114194

EN EL CENTRO

El cobro del estacionamiento medido, ahora empieza media hora antes

Estrictos controles sobre los traba­jadores comenzaron a implementar­se desde ayer. El servicio se reanudó bien temprano en varias zonas.

12

El mal funcionamiento del estacionamiento medido recibió varias denuncias por parte de los usuarios, debido a que en varios puntos los operarios del servicio no se encontraban presentes para hacer el cobro y cuando un vehículo sin ticket era de­tectado por los inspectores eran pasibles de sanción. Por tal motivo, al detectar la irregularidad, el área de Transporte decidió aumen­tar los controles en las calles y endurecer los horarios de entrega de los equipos.

Ayer fue el primer día de cumplimiento de los nuevos horarios de entrega de los celulares y máqui­nas expendedoras de tickets para los más de 200 operadores del sistema, quienes debieron estar presentes en la Caja Municipal antes de las 7. Según pudo confirmar este matutino, tal como estaba previsto, los trabajadores llegaron en tiempo y forma para retirar sus elementos de trabajo y de allí se dirigie­ron a las zonas asignadas.

“En muchas cuadras se empezaba a cobrar desde las 8 y hasta las 13, ahora todos estaban en sus lu­gares de trabajo a más a tardar a las 7.15 o 7.30”, ex­plicaron varios usuarios, lo que hizo adelantar en consecuencia, el horario en que los vehículos reci­ben los tickets.

Según explicaron los tra­bajadores del sector, quie­nes trabajan en el microcen­tro siempre llegaban antes de las 8 y comenzaban a co­brar, pero el cambio se sintió en otras cuadras.

En cuanto al horario de la tarde para la entrega de los equipos, se adelantó media hora. “Antes entregaban has­ta las 16.30 y el cobro em­pezaba casi a las 17, ahora la entrega es hasta las 16, por eso el cobro también arranca antes”, insistieron los traba­jadores. La modificación en los horarios significa tam­bién un aumento en la tarifa para aquellos conductores que por razones laborales se estacionan todos los días en los mismos lugares a la mis­ma hora y se quedan hasta el mediodía. s

CONTEXTO

Hace casi un año la Comuna decidió cambiar la modalidad de cobro de estacio­namiento medido en las calles de la ciudad y además aumentar el costo de la hora de aparcamiento, pasan­do de costar $5 a $10. La adecuación incluyó la incorporación de equipos digitales y teléfonos celulares que identifican el do­minio del vehículo y los conductores deben pagar por adelantado el servicio para evitar multas. Lo cierto es que a lo largo del año pasado varios fueron los problemas que se fueron suscitando y que debieron ser atendidos. Ahora la Comuna analiza la posibilidad de que el usuario pueda auto­gestionar el servicio en comercios que serán habilitados.

Hoy día clave y posible movilización por las calles

Tras los cambios implementados desde la semana pasa­da y el quite del plus a quienes no cumplieron con su hora­rio laboral, los trabajadores esperan hoy ser recibidos por el intendente Fabián Ríos o bien por los representantes de la Secretaría de Transporte y Tránsito para dialogar sobre algunos puntos que aseguran, la Comuna no ha cumplido.

El objetivo será apurar un encuentro y arribar a solucio­nes comunes.

“Entendemos que quienes no cumplieron con su tra­bajo sean sancionados, pero también hay personas que siempre cumplieron y a las que se les ha quitado el plus sin explicación alguna”, remarcaron las fuentes consultadas por este medio. Los operadores además, insistirán con el aumento del plus y esperan avanzar en una charla sobre puntos que entienden relevantes, como lo son la entrega de pilotes y cobertores para los equipos.

También exigen una mayor cantidad de cajas disponi­bles para realizar la rendición diaria, ya que hasta el mo­mento sólo hay dos disponibles, lo que retrasa el trámite.s