Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114200

LOTERÍA NACIONAL

Agencia de Libres vendió el cartón ganador de los $50 M

La ciudad de Paso de los Libres recibió con sorpresa la noticia de que el nue­vo ganador del juego del Quini 6 había comprado el billete en una agencia de la localidad.

12

El apostador se lleva­rá más de 50 millones de pesos, pero hasta la tarde de ayer, aún no se había presentado en la agencia vendedora ni en ninguna de las oficinas de Lotería Nacional.

El afortunado sería de la provincia de Corrientes, ya que en la ciudad también se realizaron muchas ven­tas a turistas.

El premio de más de 50 millones de pesos corres­ponde al sorteo Nº 2436 del Quini 6, realizado el domingo 12 del mes en curso.

La agencia ganadora es de la localidad de Paso de los Libres, y está ubicada en calle Madariaga 1287. Los números con los que el jugador acertó fueron 11-40-02-23-28-00.

La vendedora del boleto de Quini 6 aseguró a Radio Dos que aún no apareció el nuevo millonario. “No sabemos quién puede ser el ganador, pero él no debe caer todavía con la noticia. No tenemos datos de quién pudo comprar el cartón. Saber eso es casi imposi­ble. Es la primera vez que vendemos un premio tan grande. Nos compran mu­chos viajantes, por lo que el billete puede que no haya comprado un libre­ño. Después del sorteo ya empezamos a recibir men­sajes y llamados. No caía­mos. Estamos felices. Es la primera vez que en nuestra agencia se paga un premio tan grande”, aclaró Marie­la Pérez, propietaria de la Agencia El Guaycurú Nº 654, ubicada en pleno cen­tro de Paso de los Libres.s