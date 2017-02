Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114210

TORNEO DE VERANO EN CORRIENTES

Boca Unidos enfrentará esta noche a Atlético Rafaela en la semifinal

Desde las 21.30, el Aurirrojo chocará con el equipo de la primera división. A las 19.30 Patronato se medirá con Crucero del Norte.

A la espera de la vuelta del fútbol oficial, esta tarde en el complejo Leoncio Be­nítez del barrio 17 de Agos­to se pondrá en marcha el cuadrangular de verano que organiza el club Boca Unidos de Corrientes, con la partici­pación de Crucero del Norte (B Nacional), Patronato de Paraná (Primera División), Atlético Rafaela (Primera División) y el anfitrión Boca Unidos (B Nacional).

El puntapié inicial lo da­rán Crucero del Norte de Mi­siones y Patronato desde las 19.30 y luego a las 21.30 será el turno para Boca Unidos, que recibirá a Atlético Rafae­la. Los ganadores avanzarán a la final y los perdedores jugarán por el tercer puesto. Ambos partidos se jugarán el jueves.

Cabe señalar que ante la igualdad en los 90 minutos la serie se definirá por pe­nales. Boca Unidos, al igual que los otros tres equipos pondrán lo mejor que tienen para tomar con total serie­dad la Copa de Verano.

El Aurirrojo disputó hasta el momento seis encuentros amistosos, en los cuales ven­ció a All Boys y luego igualó con Tristán Suárez, Vélez, Banfield y en Corrientes también empató con Sar­miento y Chaco For Ever.

Crucero del Norte llega a este cuadrangular al mando de Héctor “Chulo” Rivoira, donde ha jugado en la pre­temporada varios partidos de preparación, consiguien­do buenos resultados. En su último encuentro de prepa­ración superó a Chaco For Ever por 3 a 1.

Por otra parte, Patronato en la pretemporada se ha enfrentado con equipos de Primera División y se man­tuvo invicto. En su último encuentro superó a Atlético Rafaela por 3 a 1.

En tanto que los rafae­linos, al frente del entre­nador Juan Manuel “Cho­cho” Llop, buscará sacarle el mayor provecho a los dos encuentros que dis­putará y mejorar la actua­ción que tuvieron contra los de Paraná.

ENTRADAS

Para el Torneo de Verano se fijó el precio de las entra­das: los ingresos costarán 100 pesos para las dobles jornadas; mientras que el abono para los tres días (el miércoles se hará un trian­gular) cuesta 200 pesos.

Los socios del club corren­tino tendrán un 50% de des­cuento en las entradas.

PARA HOY

19.30: Patronato vs. Cruce­ro del Norte.

21.30: Boca Unidos vs. At­lético Rafaela.

TRIANGULAR

El triangular que se juga­rá mañana con la presencia de Mandiyú, Ferroviario y un Boca Unidos alternativo tiene la siguiente programa­ción:

20.00: Ferroviario vs. Mandiyú.

21:00: Mandiyú vs. Boca Unidos.

22.00: Ferroviario vs. Boca Unidos.

Modalidad: todos contra todos en partidos de 45 mi­nutos.

PARA EL JUEVES

19.00: tercer puesto (per­dedores de hoy).

21.30: final (ganadores de hoy).s