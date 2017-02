Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114211

Inicio » Información » Deportes

EL CLUB ELEGIRÁ NUEVO ENTRENADOR

Echaron a Julio García: el técnico duró dos partidos en Mandiyú

García dejó de ser el entrenador luego que la comisión directiva decidiera pres­cindir de sus servicios.

12

La comisión directiva de Mandiyú de­cidió echar ayer por la tarde al director técnico Julio García, quien había llegado este año para la participación en la Copa Argentina y manejar el equipo de la Liga Correntina.

García dejó de ser el entrenador luego que la comisión directiva decidiera pres­cindir de sus servicios y terminar con el vínculo que lo debía unir también para el torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol.

Mientras tanto, Pablo Suárez será el en­cargado de dirigir al equipo en el triangu­lar que organiza Boca Unidos, aunque se aclaró que sólo regresa para estar al frente este miércoles y luego la dirigencia algo­donera se tomará un tiempo para designar al nuevo cuerpo técnico.

Mañana el plantel albo jugará un trian­gular amistoso en la cancha de Boca Uni­dos, junto al anfitrión y Ferroviario. El mi­nitorneo se jugará de la siguiente forma: a las 20, Mandiyú vs. Ferroviario; 21, Man­diyú vs. Boca Unidos; y a las 22, Ferrovia­rio vs. Boca Unidos. s