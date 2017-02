Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114214

FEDERICO AGUERRE

“Es muy difícil mantener la regularidad que tenemos”

El alero de San Martín realizó un balance del único líder de la confe­rencia Norte. “No esperábamos este presente”, dijo el mendocino.

El alero de San Martín de Corrientes, Federico Ague­rre, realizó un balance de su cuadro, líder de la Confe­rencia Norte de la Liga Na­cional de Básquetbol, con 23 victorias y 9 derrotas.

“El balance es más que positivo, tenemos un equi­po prácticamente nuevo, nos unimos bien y vamos mejorando con el correr de los partidos. Tenemos que tratar de ser más regulares durante los juegos, bajar los momentos malos dentro de los encuentros”, le dijo a Todo Red el basquetbolista mendocino.

Aguerre también señaló que “este año puede ser que se tenga una zona Norte con planteles más duros, me pa­rece que en los playoffs de la Norte van a ser muy difíci­les y parejos”.

El ex jugador de Gimna­sia de Comodoro Rivadavia, también comparó al Verde con este San Martín: “La forma de juego de Gimna­sia el año pasado y la de San Martín es distinta y yo es­toy tratando de adaptarme. San Martín es un poco más agresivo en el juego, yo es­toy tratando de adaptarme aunque mi trabajo es pare­cido al de siempre”.

El jugador, además in­dicó que “no esperábamos este presente, sí me imagi­naba estar en los primeros puestos pero no desde el principio y con este nivel. Es muy difícil mantener la regularidad que tenemos y por suerte aún no hemos tenido malos momentos en el torneo y esperemos no lo tengamos”, y añadió: “Veo que lo equipos que están arriba son durísimos y po­dés ganar o perder contra cualquiera“.

Para cerrar, el alero ex­presó que “en el club es­tán muy ilusionados con el equipo, yo estoy muy con­tento y estamos tratando de devolverles el cariño que nos dan”.

VUELTA AL TRABAJO

El plantel correntino re­gresó ayer a los entrena­mientos con vistas a tres encuentros que se aproxi­man en el Fortín Rojinegro, importantes en la continui­dad de esta segunda fase de la Liga Nacional de Básquet­bol.

El Santo comenzó su agenda semanal de traba­jos pensando en su objetivo inmediato, el juego de lo­cal del próximo jueves ante Hispano Americano de Río Gallegos (9º en la Confe­rencia Sur, 10-23), desde las 21.30. Será la primera de las presentaciones de San Mar­tín en esta seguidilla como local que comenzará a ce­rrar el mes de febrero.

El domingo 19 recibirá a Atenas de Córdoba (9º en el Norte, 11-20) y el miércoles 22 hará lo propio ante Quil­mes de Mar del Plata (8º en el Sur, 14-19), en uno de los encuentros televisados de la próxima semana de la LNB.s