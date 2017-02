Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114227

ESCANDALO

Imputan a Mauricio Macri y Oscar Aguad por el acuerdo del Correo Argentino

El presidente Mauricio Macri fue imputado penalmente por el fiscal Juan Pedro Zoni en el marco del acuerdo que el Estado nacional alcanzó con el grupo SOCMA (cabeza del Grupo Macri) por la deuda del Correo Argentino. También solicitó la misma medida para Oscar Aguad, ministro de Comunicaciones, y Juan Carlos Mocoroa, y director de Asuntos Jurídicos del mismo ministerio.

El fiscal Juan Pedro Zoni investiga al presidente y al ministro de Telecomunicaciones por el acuerdo entre el Estado y el Grupo Macri.



Según trascendió, el fiscal ya le pidió al juez Ariel Lijo las primeras medidas de prueba para investigar el acuerdo alcanzado. La acción penal fue impuesta a raíz de dos denuncias que llegaron a los tribunales de Comodoro Py. Una fue impulsada por la agrupación Nuevo Encuentro -encabezada por el kirchnerista Martín Sabatella-, y otra presentada por un abogado particular.



Esta medida judicial se da horas después de que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, reclamara en una conferencia de prensa que esperaban una audiencia de carácter "urgente" con la Cámara Federal para abordar el convenio que realizó el Estado con el Grupo Macri.



Además adelantó la solicitud que el Estado le hará a la Auditoría General de la Nación (AGN) para que elabore un “documento técnico” sobre un acuerdo integral donde se sume las demandas de los acreedores y la ex empresa concesionaria -SOCMA-. Peña aseguró: "Para evitar cualquier tipo de dudas sobre la posibilidad de conflicto de intereses, que nosotros no creemos que haya existido, el Estado le solicitará a la AGN que dé un veredicto técnico antes de suscribir una postura definitiva".



Además de la denuncia que derivó en la imputación de Macri, hay más acusaciones que también están en tribunales a la espera de una decisión judicial. Una de ellas que provino por parte del kirchnerismo y que recayó en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral. Mientras que otra fue presentada por la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) y se encuentra en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi.