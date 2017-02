Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114247

Inicio » Información » Política

Esperan la respuesta hasta mañana

Organizaciones marcharon en reclamo de útiles escolares y zapatillas para chicos

La Corriente Clasista y Combativa se movilizó hasta el Ministerio de Educación y la Gerencia de Empleo. Junto a Barrios de Pie piden 3.750 kits.

12

Organizaciones sociales reclaman la entrega de útiles escolares para los chicos que viven en los barrios donde realizan asistencia. Ayer, miembros de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) marcharon por el centro hacia el Ministerio de Educación en reclamo por 2.000 kits escolares y luego hasta la Gerencia de Empleo, donde reclamaron la aprobación de mil puestos en el programa Argentina Trabaja; volverán mañana por la respuesta a la demanda. Integrantes de la organización comentaron que definieron la movilización ante el aumento en los precios de los artículos escolares y la falta de trabajo que imposibilita contar con el dinero para hacer frente a la compra de insumos para la escuela. Las clases comienzan en poco más de tres semanas y muchos no cuentan con los útiles necesarios ni la posibilidad de adquirirlos. La canasta escolar tiene una suba del 40 por ciento con respecto al año pasado y el bolsillo no puede hacer frente a una suba. “Si tenemos trabajo formal no tendríamos la necesidad de reclamar”, dijo Carmen Salva, referente del sector. Piden además la entrega de zapatillas para los chicos y cursaron este petitorio a través del Ministerio de Desarrollo Social. También Barrios de Pie realizó el pedido mediante una nota presentada el lunes a la titular de la cartera educativa, Susana Benítez, de 750 kits para el nivel primario y 1.000 para el secundario. “Nosotros todavía no vamos a movilizarnos, vamos a esperar una semana la respuesta y después definiremos los pasos a seguir”, comentó a NORTE de Corrientes, María Eva Romero, referente del movimiento. Este reclamo se suma al que mantienen desde diciembre del año pasado por raciones extra en los comedores comunitarios que instalaron en los barrios más carenciados de la ciudad. En los espacios comunitarios hay un incremento del 40 por ciento en los asistentes y deben reducir las porciones para llegar a todos. Este pedido todavía no tuvo eco y esperan retomar el diálogo con el área.s