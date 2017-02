Para ver esta nota en internet ingrese a: http://www.nortecorrientes.com/a/114252

Fecha para romÁnticos

Nueve parejas dieron el sí en el Día de los Enamorados

En San Valentín el Registro Civil trabajó sin descanso. Arroz y bendiciones en una jornada especial para muchos.

12

Muchos buscan la bendición del santo del amor, San Valentín, otros lo hacen por cábala en busca del amor eterno, lo cierto es que ayer, en el Día de los Enamorados, nueve parejas se unieron en matrimonio en esta capital.

Desde horas tempranas las parejas comenzar a llegar a la sede central de la calle San Lorenzo, donde se concretaron ocho de los nueve enlaces, mientras que una pareja lo hizo en la sede del barrio Mil Viviendas.

NORTE de Corrientes dialogó con algunas de las parejas, que ayer por la mañana dieron el sí, para conocer sus historias de amor y la razón que los empujó a concretar el casamiento en un día especial. Magalí Ramírez (20) y Javier Gauna (23) se conocen desde pequeños, según contaron a este matutino, eran vecinos en el barrio Ciudades Correntinas. “Desde chicos ya nos gustábamos”, cuenta Javier entre sonrisas, y agregó: “Fuimos nuestro primer beso”.

La vida los separó por algún tiempo, pero hace dos años y medio se encontraron y el amor estaba allí, intacto. “Nos pusimos de novios y la idea era casarnos a fin del año pasado, pero yo quería que todo sea especial, como nuestro amor, por eso pedimos esta fecha”, cuenta Magalí, quien rodeada de su familia aseguró que dar el sí es uno de los momentos más importantes de su vida. “Tenemos sueños, formar una familia, tener hijos después de que me reciba y tener la casa propia, aunque no sea tarea fácil”, dijo ella, y Javier la interrumpió para aclarar: “Pero no imposible”. Aseguraron que fue amor por casi 20 años y ayer pusieron la firma.

Ellos no fueron los únicos en salir esta mañana del registro civil con la libreta en mano, Eva Belén González (25) y Mario Gallardo (28) fueron los primeros en llegar a la sede central y cumplir con la presentación de todos los papeles, para luego sentarse frente a la jueza. “Llegamos a las 7.30 y fuimos los primeros, sabíamos que íbamos a ser muchos, por eso nos apuramos”, contó Gallardo.

Tras cinco años de novios decidieron dar el sí. “Hace muchos meses vinimos a pedir la fecha y la conseguimos. Era importante para nosotros casarnos hoy”, agregó, y aseguró que el sueño como familia es tener hijos, ser felices y tener salud. “No podemos pedir más, es un gran día para nosotros como familia y como pareja”, insistió. Gladis Gómez (27) y Roberto Cabral (32) se mostraron felices de contraer matrimonio, como testigos estuvieron sus hijos -de cuatro y dos años- y la familia que desde cuatro años vieron crecer el amor.

Ayer ingresaron al registro civil y este sábado se casarán por iglesia y darán una celebración para sus familias. “Somos una familia y soñamos con que siga creciendo, ahora la próxima meta es la casa propia”, remarcaron los recién casados. s